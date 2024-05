La Policía Local de Palma detuvo el pasado miércoles a un hombre que amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones a la dueña de un bar de la Playa de Palma y a los clientes que estaban presentes en el interior del establecimiento.

A la llegada de los agentes, el presunto autor de los hechos ya no estaba en el bar y la propietaria contó que el individuo iba bastante al local y que no había entrado para usar el baño. La mujer le explicó que no funcionaba y que estaba fuera de servicio, a lo que respondió con actitud violenta y tras iniciarse una discusión abandonó el lugar.

Poco después, apareció de nuevo el hombre armado con un gran cuchillo de cocina. Al encontrarse con la dueña le amenazó con rajarle el cuello y a un cliente que intentó mediar con ellos. La empresaria fotografío al implicado en el momento de las amenazas y el hombre salió corriendo. Con la descripción que ofreció la perjudicada, la policía localizó al autor de los hechos a unas calles de distancia.

En el momento en el que le identificaban, admitió haber dejado el cuchillo en un coche abandonado. En el registro del vehículo encontraron en el motor un arma de 18 centímetros y se procedió a la detención del hombre y se le traspasó el atestado a la Policía Nacional.