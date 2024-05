El pasado 25 de abril, Antonia, una mujer de 78 años, sufrió una brutal paliza al salir de una frutería situada debajo de su casa en Son Cladera. Una joven le asestó un golpe muy fuerte en su rostro y la tiró al suelo. Una vez derribada, le dio varias patadas hasta que Antonia fue capaz de refugiarse en el establecimiento del que había salido, para pedir auxilio y que viniera la policía.

Así pues, después de casi dos semanas de la agresión, la mujer continúa hospitalizada en Son Espases sin poder hablar ni comer. Su nieta, Laura Gómez señaló a Ultima Hora que su estado es preocupante: «Sé que lo que le ha pasado a mi abuela no lo puedo arreglar, no puedo volver atrás. Para mí es muy duro no saber cuándo voy a volver a oír la voz de mi abuela, cuándo va a volver a decirme te quiero, cuándo va a volver a hablar o comer...».

Este lunes, habló para el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco y pidió justicia para su abuela: «Yo quiero justicia, a nadie le gustaría que una chica agrediera a su abuela y ni la reconociera ya. Por lo que nos han comentado tiene esquizofrenia, no se de que grado, porque hay cosas de las que es consciente, ella misma ha ido a denunciar alguna vez a familiares de personas a las que ha agredido. ¿Hasta que no mate a alguien no la van a tratar?».

El programa también contactó con la mujer que propinó la brutal paliza a la anciana. El equipo de televisión habló con la joven desde el balcón de su casa y negó en todo momento que agrediera a Antonia. «La señora esa yo no le toqué el pelo. Yo me peleé con un señor y a la señora no le toqué un pelo. Le dio el ictus a ella sola», explicó. Por otro lado, también acusó a los familiares de la anciana de haber sufrido represalias por este episodio: «Encima ha venido familia suya a agredirme a mí y a pegarme, que tengo el ojo morado. He llamado a la policía a ver si vienen y me ayudan. Que me metan en un centro de personas protegidas o algo», indicó.