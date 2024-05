Arranca el servicio de socorrismo en una de las playas de 'alto riesgo' de la Isla

«Las playas de Llucmajor tienen una peculiaridad que muy poca gente conoce. De los 47 kilómetros de costa con los que cuenta el municipio, tan sólo unos 413 son de arena donde se puede plantar una sombrilla. Se trata de una costa tan hermosa como abrupta y peligrosa a partes iguales. Las zonas de difícil accesibilidad son adorables de ver y disfrutar, pero a su vez un imán de barcos recreativos, de alquiler, kayak etc... entran a hacer sus actividades deportivas o de diversión y al cambiar la marea quedan atrapados o no tienen forma de salir. A partir de ese momento es cuando el 112 nos activa y comienza nuestro trabajo de rescate», apunta José Luis Sánchez, uno de los mayores expertos en socorrismo de Baleares, patrón de embarcación y capitán mercante.

Dentro del mapa de playas de Balears algunas zonas están consideradas de ‘alto riesgo’. Esta catalogación se atribuye a todas aquellas que por aglomeración de bañistas, orografía o corrientes marinas merecen una especial vigilancia. De hecho, gracias al servicio de vigilancia y socorrismo, Llucmajor puede presumir de ser una de las zonas de baño más seguras de Mallorca. «Cuando vas a comprar una televisión o un electrodoméstico le preguntamos al vendedor por sus características. En las playas debemos hacer lo mismo con los profesionales del servicio de socorrismo y vigilancia. No todas las playas son iguales. No es lo mismo estar en la playa de arena de Balneario Cero con doble orilla y protección natural, que en una zona de acantilados. Y otro punto que debemos tener presente es la importancia de aprender a nadar. No podemos meternos en el agua si no sabemos nadar. Parece algo muy obvio, pero hay mucha gente que se mete en el mar sin saber nadar», concluye José Luis Sánchez.

A las 11 horas de ayer, la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas; Pilar Segui, regidora de Medioambiente, Medio Rural y del Mar y Jaume Garau, regidor de Policía Local, asistieron al acto de inauguración del servicio de seguridad y playas del municipio. Un amplio dispositivo integrado por el equipo de socorristas, el patrón de la embarcación, el Resem (responsable del servicio), representantes de la empresa Salvament Aquàtic y los técnicos municipales Eva M.Sánchez y Mateu Oller, fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida a esta nueva temporada. «Este año hemos adelantado al día 1 de mayo la puesta en marcha del dispositivo con la finalidad de aumentar nuestra apuesta por la seguridad. También ya estamos trabajando con Policía Local y otros organismos involucrados para organizar la llegada masiva de estudiantes y conseguir minimizar los problemas», comenta la primera edil.

«Cada temporada vamos mejorando nuestro servicio y este año hemos incorporado, además de la embarcación neumática semirrígida, una moto acuática para reforzar nuestro litoral. El servicio de vigilancia, socorrismo, seguridad y atención personalizada al baño asistido en las playas de s’Arenal podemos decir con gran satisfacción que ha comenzado con total normalidad y sin incidencias», concluye Pilar Segui, regidora de Medioambiente.