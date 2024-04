Los usuarios de la residencia de Montuiri niegan malos tratos por parte del personal

La noticia de que la Fiscalía de Baleares ha iniciado una investigación sobre posible malos tratos en la residencia de Montuiri ha levantado polvoreda en el asilo situada en Es Revolt. Por su parte, los usuarios y familiares han negado a Ultima Hora que el personal del centro tuviese un trato vejatorio con los internos. «Llevo bastante tiempo con mi madre ingresada aquí y nunca he tenido una queja», comenta uno de los parientes que se ha acercado para preguntar sobre lo sucedido.

Siguiendo con el mismo discurso, no ha querido descartar que otros ancianos les haya podido pasar algo. «No tengo ni idea, yo hablo en mi caso particular y no tenemos ninguna queja, de hecho vengo cada día un par de veces y no he visto nada raro», manifiesta. La situación ha generado sorpresa y malestar entre los familiares que se han asustado ante la denuncia puesta por una antigua trabajadora ante Fiscalía. «Es una pena que se mienta así porque preocupas a la gente sin necesidad», explica contrariado este hombre.

A su vez, uno de los internos también ha negado haber sufrido episodios violentos y degradantes con los trabajadores del centro. «Es cierto que algunos tienen un carácter más fuerte, pero no he visto malos tratos en ningún momento», advierte a las puertas de la residencia. De hecho, insiste que tiene muy buena relación con las enfermeras del lugar y con la dirección. «Me llevo bien con todos, los problemas siempre son entre nosotros, los mayores».

Paula Amengual, alcaldesa de Montuiri.

Por su parte, la alcaldesa del municipio del Pla de Mallorca, Paula Amengual ha acudido hasta la residencia para hablar con la dirección del centro. «No sabía nada hasta que ha saltado la noticia esta mañana. Los responsables niegan con rotundidad lo relatado en la demanda, pero desde el Ajuntament trabajaremos para ver lo que realmente ha pasado». Además, afirma que durante la semana que viene van a mantener reuniones con el Consell de Mallorca para tratar la situación. «Nuestra idea es reunirnos a lo largo de estos días y poner en valor lo acontecido. Repito, no sabíamos nada y nos sorprende mucho porque hay muchos residentes que son del pueblo y nunca hemos escuchado nada sobre esto».