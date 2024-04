La tragedia ha sacudido Inca tras despertarse con la noticia del incendio en dos casas de la calle Sant Joan Baptista de La Salle. A pocos metros del conocido colegio, una vivienda se prendió fuego a altas horas de la noche y dejó una víctima mortal, una mujer de 82 años, muy conocida entre los vecinos del municipio. La mujer falleció por inhalación de humo y fue rescatada en una habitación diferente a la que se originó el fuego en la vivienda.

La mañana de este miércoles ha estado llena de imágenes de tristeza entre los vecinos de la calle y vías cercanas. «Era una bellísima persona», comenta una de las mujeres más afectadas que ha acudido al lugar de los hechos a primera hora de este viernes. A su vez, comenta que se despertó por el estruendo del camión de bomberos. «Fue un susto muy grande, no sabíamos qué pasaba y había muchísimo humo en la calle», insiste.

Una mujer que vivía en la casa de delante de la vivienda calcinada comenta que pasó mucho miedo al ver la fuerza de las llamas. «Me agobié muchísimo, temí por la vida de las dos hermanas que viven allí y por la nuestra, pensaba que podrían llegar a nuestra ventana». La llamada de la policía fue lo que alertó a esta vecina que tuvo que salir corriendo de la cama. «Tocaron al timbre instando a que se desalojase nuestra casa», enfatiza.

Varias amigas de la fallecida han acudido hasta la vivienda desconociendo lo ocurrido la pasada noche. En el momento en el que han cobrado consciencia de lo sucedido han mostrado su tristeza e incredulidad ante esta desgracia. «No me lo creo, ayer hablaba conmigo y hoy ya no está», explica entre lágrimas. Una de ellas ha asegurado que la perjudicada era una mujer muy activa a pesar de su edad. «Tenía la casa muy aseada y siempre iba a la plaza del pueblo para estar con nosotros o hacer excursiones, no entendemos que ha podido pasar», ha manifestado bastante afectada tras recibir la noticia.