«Nunca se me pasó por la mente matar a una persona»

Un joven ha aceptado una condena de ocho años de cárcel por apuñalar por la espalda a otro en Andratx. El acusado, de 23 años y nacionalidad colombiana, deberá indemnizar a la víctima con 9.900 euros por las lesiones y secuelas. El agresor se ha declarado culpable este miércoles en el juicio en la Audiencia de Palma de un delito de intento de asesinato.

El fiscal solicita la expulsión del país para el enjuiciado una vez que cumpla dos terceras partes de la pena. «Yo rogaría no ser expulsado, no he venido acá a España para hacer daño a la gente. Yo he venido acá a trabajar y a poder superarme como persona. Mi cuñado tiene una empresa de jardinería y está esperando a que salga de la cárcel para que trabaje con él», ha declarado el encausado.

-¿Es cierto que usted le apuñaló por la espalda?- ha preguntado el exfiscal jefe Bartomeu Barceló.

-Sí, señor- ha respondido el agresor.

-¿Cómo lo hizo?

-Corriendo detrás de él.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.00 horas del 6 de enero de 2023 en la avenida Juan Carlos I de la localidad. El acusado se encontraba con su novia y su hermano cuando se encontraron a la víctima con quien horas antes había tenido un encontronazo. La pareja del enjuiciado empezó a increpar al perjudicado por algo relacionado con su moto y, sin previo aviso, el agresor se acercó por detrás y le asestó una puñalada en la parte superior de la espalda.

La Guardia Civil detuvo a los dos hermanos dos días después de la agresión y el juzgado de Instrucción número 1 de Palma ordenó el ingreso en prisión del autor de la puñalada.

Los servicios sanitarios que se desplazaron al lugar de la agresión asistieron enseguida al herido, que sufrió un neumotórax y tuvo que ser intervenido de urgencia en el hospital, donde estuvo ingresado una semana. La atención médica inmediata evitó que falleciera. «Cuando me apuñaló salió corriendo y su hermano se tiró encima mío», ha recordado la víctima.

El acusado se ha desahogado en el turno de la última palabra y ha pedido disculpas a la víctima:

-Señoría, quería pedir disculpas al afectado. Tanto a él como a su familia y también a la mía. Lo ocurrido no sé ni cómo lo hice la verdad. Las drogas, la rabia... hubieron cosas que no puedo decir. Voy a afrontar el problema y lo que tenga que pagar. Quiero decirle que nunca se me pasó por la mente matar a una persona, no tengo sangre para eso. Soy consciente del daño que le hice a su familia porque me han informado que estuvo muy grave en el hospital.