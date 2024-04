Una veintena más de menores han sido identificados por los investigadores por su implicación en el montaje porno a tres niñas de Felanitx a través de un programa de Inteligencia Artificial (IA). El caso, pues, sigue abierto y es probable que en breve se practiquen nuevas imputaciones.

Tal y como adelantó ayer en primicia Ultima Hora, en un primer momento la Guardia Civil investigó a tres menores de edades comprendidas entre los 14 y 16 años, todos ellos vecinos de la localidad, por un delito de pornografía infantil, pero las diligencias han desvelado que el número de implicados es aún mayor.

De hecho, asciende a una veintena. Ayer por la mañana, desde la Comandancia palmesana, se confirmó la noticia de este periódico, pero no aportaron más datos porque tanto las víctimas como los autores son menores y la política de comunicación benemérita es muy restrictiva cuando hay adolescentes.

Con todo, desde fuentes judiciales informaron que se han hallado nuevas fotografías manipuladas de las tres niñas, que tienen catorce años de edad. En un primer momento se descubrieron imágenes tratadas por la IA en las que aparecían en un gimnasio, desnudas y en un explícito contexto sexual. Lo único real de las fotografías eran los rostros de las niñas, que habían sido sustraídos de sus cuentas de Instagram. La Inteligencia Artificial modificó el resto de la escena, con los parámetros que introdujeron los implicados. Los chicos burlaron las medidas de seguridad informáticas para acceder a este tipo de montajes.

La Fiscalía de Menores está siendo informada en todo momento de los avances de la Guardia Civil y no se descarta que las siguientes imputaciones las practique directamente la acusación pública. Un detalle que ha llamado poderosamente la atención de los investigadores es que algunas de las imágenes trucadas llegaron el fin de semana a la localidad de Orellana la Vieja, en Badajoz, y se difundieron en redes sociales de jóvenes de aquel municipio.

Las tres menores cuyas imágenes fueron suplantadas se encuentran muy afectadas, pero de momento no ha sido necesario que reciban apoyo psicológico. Sin embargo, sus profesores y familias están muy pendientes de su evolución por si es necesario proporcionarles algún tipo de ayuda.



El caso de Felanitx es el primero que se registra en Balears, pero en septiembre del año pasado se destapó uno similar en Almendralejo, otro municipio de Badajoz. En principio, no hay relación entre esa caso y el de Mallorca. El montaje fue denunciado el sábado, cuando los padres de las víctimas acudieron al cuartel de la Guardia Civil de Felanitx y los agentes comprobaron que no se trataba de un burdo retoque de Photoshop, sino de algo más avanzado. Las pruebas posteriores han demostrado que las fotos fueron alteradas con un programa de Inteligencia Artificial.