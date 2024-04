Las reacciones a la noticia adelantada en Ultima Hora sobre los tres menores imputados por hacer un montaje pornográfico de una fotografía de tres compañeras de clase de 14 años con una inteligencia artificial no han tardado en llegar. Los padres de varios alumnos del IES Felanitx han mostrado su «malestar y miedo» ante el poder de las nuevas tecnologías en mano de los adolescentes porque «puede destrozar la vida de una niña y que las imágenes acaben en manos de un pederasta».

Una de las madres que ha demostrado su indignación considera que «si fuese mi hija iría hasta el final, no puede ser que se puedan cargar la vida de una niña con tanta facilidad». A su vez, indica que su hijo va a clase con uno de los menores imputados y le ha comunicado que «no se lo tiene que tomar a risa porque es un tema muy serio. Es verdad que nunca ha habido problemas con estos niños, pero si que son los 'graciosetes' de la clase». Además, insiste que «no hay que tomarse esto como una cosa de niños porque no lo es y hay que educarles en clase con lo peligrosas que son las redes y la tecnología. Menos asignaturas como 'Valors', en las que no hacen nada y más clases sobre esto».

Uno de los padres también ha seguido en la misma línea, pero sobre todo «está preocupado hacia donde va la juventud». Sin embargo, no ha querido entrar a opinar sobre el tema porque «desconozco exactamente lo que ha pasado, pero si a estas edades tienen la facilidad de poder hacer esto, no me imagino lo que puede haber en el mundo», este padre. A su vez, ha mostrado su miedo a que le pueda pasar a una de sus tres hijas. «No me quiero poner en la piel de sus padres, imagino que le pasa a una de mis niñas y me hierve la sangre», sigue.

En este sentido, no ha querido culpar al instituto, ni a los profesores sobre lo sucedido en estos últimos días entre sus alumnos. «Mucho hacen. Es normal que algo se les escape, así como está el mundo, su tarea no es nada fácil», ha comentado.

Por último, unos abuelos de una alumna de 14 años del mismo instituto han quedado «muy sorprendidos» al descubrir la noticia. «Esta mañana cuando hemos abierto el periódico no nos lo podíamos creer, hemos llamado a nuestra hija para preguntarle por si era nuestra nieta. Cuando nos ha dicho que no, hemos respirado aliviados», han manifestado.