Pillan al volante a un conductor sin permiso, sin seguro y con la ITV caducada, en Palma.

La Policía Local de Palma ha detectado en los últimos días a dos conductores que circulaban sin tener permiso de conducir, uno de los cuales carecía además del seguro obligatorio y estaba al volante de un vehículo que tenía caducada la preceptiva ITV. El primer caso se produjo el pasado 28 de marzo, a las 13:20 horas, en el Paseo Mallorca, donde una patrulla observó un vehículo que expulsaba una cantidad excesiva de humo por el tubo de escape, ha detallado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado. Al inspeccionarlo, los agentes comprobaron que el turismo carecía de seguro obligatorio, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) estaba caducada y el conductor, un hombre de origen paraguayo de 37 años, no poseía permiso de conducir.

Ante estos hechos, se instruyeron diligencias judiciales por un presunto delito contra la seguridad vial, informando al conductor de su condición de investigado no detenido. Además, los agentes denunciaron las infracciones administrativas detectadas y retiraron el vehículo. El segundo caso tuvo lugar al día siguiente, el 29 de marzo, sobre las 3:30 horas de la madrugada, en un control rutinario establecido por la Policía Local en la calle Joan Mascaró i Fornés. Los agentes solicitaron la documentación a un conductor, un joven colombiano de 25 años, que no pudo acreditar la posesión del permiso de conducir. Se le informó de su condición de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial, y el vehículo quedó a cargo del acompañante, que sí disponía de permiso de conducir.