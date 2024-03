«¿Por qué llevas ese tatuaje en la pierna? ¿Por qué hablas mal de los Hell Angels? Si quieres seguir con el local abierto tienes que pagarnos 10.000 euros. Si no pagas, tendrás muchos problemas». Esta es la extorsión que sufrió un conocido restaurador de la Platja de Palma por parte del nuevo presidente de la peligrosa banda motera de los ‘Ángeles del Infierno’.

Los hechos han sido denunciados por la víctima y el caso está siendo investigado por agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional. Este grave altercado se suma al de otros empresarios de la zona, muchos de ellos viven atemorizados y se niegan a interponer denuncia por miedo a represalias.

Todo comenzó el pasado martes 19 de marzo, el Día del Padre, sobre las 17:15 horas. En ese momento, un vehículo aparcó en la puerta del restaurante. Acto seguido, se bajó el actual líder de la banda motera, saludó a los camareros, al dueño del local y ambos accedieron al interior de la oficina. Una vez dentro, la cordialidad mostrada en el exterior cambió para convertirse en una conversación hostil. «Lo primero que hizo fue gritarme y pedirme explicaciones sobre un tatuaje que llevo desde hace años en uno de mis gemelos. Después, comenzó a recriminarme cosas absurdas, llegando a decir que yo iba hablando mal de la banda. Acto seguido, comenzó una extorsión en toda regla. O me pagas 10.000 euros o acabarás mal», apunta la víctima.

A partir de ese instante, el presidente de los Hell Angels propinó dos fuertes puñetazos en el rostro de la víctima y le obligó a que se sentara en una silla mientras le explicaba las condiciones del pago de la deuda que, supuestamente, había adquirido a partir de ese momento con él.

Cuando finalizó su arenga y el motero se disponía a abandonar la oficina, el dueño del local se recuperó de los golpes y le plantó cara a su agresor, hasta el punto de que le asestó varios golpes haciendo que el presidente de la banda tuviera que recular y salir huyendo del establecimiento. Una vez en la terraza del local, acudió en su ayuda otro de los integrantes de la banda motera. Entre ambos, consiguieron propinar una brutal paliza al restaurador y dejarlo seriamente lesionado.

Esta entrevista ha sido realizada en un centro hospitalario de la capital balear a consecuencia de las múltiples lesiones que recibió el dueño del restaurante a manos de los moteros. Toda la escena quedó grabada por un espectacular circuito de televisión cerrado que ya obra en poder de los investigadores.

Además, durante la huida de los agresores, uno de ellos arrebató un cordón o cadena de oro macizo del cuello de la víctima. Esta joya está valorada en más de 7.000 euros, al margen del gran valor sentimental de la misma. Antes de abandonar el local, puede apreciarse al líder de los Ángeles del Infierno saca como una navaja del interior de su riñonera con las que, según los denunciantes y testigos, amenazó a todos los presentes.

«Tenemos mucho miedo. Vivimos atemorizados y mi mujer ya me ha planteado vender el local y marcharnos de aquí. La empleada me ha dado la baja voluntaria y no quiere volver a trabajar. El daño, al margen de las lesiones físicas, es muy grande. Los clientes, la gran mayoría son personas de nacionalidad alemana residentes de toda la vida están atemorizados de venir al local por si estos matones deciden volver y agredirnos», apunta el restaurador.

«Todos sabemos que estas extorsiones son muy habituales en la zona, pero la gente tiene miedo de hablar y de acudir a la Policía Nacional. Hay que ser valientes y plantar cara. En caso contrario viviremos toda la vida arrodillados ante estas bandas», concluye.

Por su parte, el Grupo de Atracos de la Policía Nacional está recabando toda la información y analizando el contenido de las cámaras de seguridad. También está previsto que acudan a otros locales donde se tiene constancia de que han tenido problemas con los integrantes de esta peligrosa banda. Hace unos meses, ya protagonizaron otro altercado grave donde se enfrentaron a porteros de una conocida discoteca de la Platja de Palma, que resultaron lesionados.