El cadáver de un hombre mayor en avanzado estado de descomposición ha sido hallado en una vivienda tutelada del Ayuntamiento de Pamplona en el barrio de San Juan de la capital navarra.

Según han confirmado a EFE Fuentes de la Policía Municipal de Pamplona, el cuerpo se encontró el pasado viernes después de que un vecino del inmueble -en la calle Monasterio de Tulebras- avisara del mal olor existente, por lo una patrulla se desplazó hasta el edificio. Una vez trasladado el cadáver para su autopsia, los vecinos reclamaron la limpieza del lugar, porque había insectos en el descansillo de la vivienda donde residía el anciano.

El concejal delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, ha reconocido que lo sucedido en un apartamento tutelado de gestión municipal evidencia que «el servicio es claramente insuficiente», aunque ha destacado que esta persona era autónoma.

Tras lamentar la muerte del anciano, el edil ha explicado que en esos apartamentos residen «personas autónomas, no dependientes, que se valen por sí mismas», y para las que no se contemplan visitas obligatorias «a no ser que hayan demandado previamente el servicio de atención a domicilio, cosa que no se produjo en este caso».

No obstante, ha considerado «evidente» que el servicio es «claramente insuficiente en cuanto al apoyo y a la supervisión para la correcta atención de estas personas mayores». Por ello, ha asegurado que el área de Acción Social ya trabaja en una serie de mejoras que se implantarán en las próximas semanas, como la inclusión en la plantilla de 5 profesionales más. «Ese refuerzo permitiría detectar situaciones de vulnerabilidad u otras como la que se ha producido», ha señalado el Ayuntamiento al respecto.