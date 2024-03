La sombra de 'El Charly' planea sobre Cort

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil recoge en su atestado una llamada entre Carlos Cortés, 'El Charly', y un supuesto mensajero del exalcalde de Palma Joan Fageda llamado José Luis Haro, exconcejal del PP en el Ajuntament de Palma y actual coordinador del distrito de Llevant. Tuvo lugar el 5 de mayo de 2023 a las 12.48 horas y en la conversación José Luis Haro daba explicaciones al presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Balears (FAGIB) sobre «algún tipo de negocio, probablemente ilícito» que había resultado negativo.

Los investigadores de la Guardia Civil apuntan a que hacía «una referencia clara» a que tenía miedo de que «todo saliera a la luz». 'El Charly', al escuchar estas palabras, le respondía «eso no» y que cuando volviese quedaban para tomar un café y «no estar por teléfono hablando». Los agentes indican que de esta manera quedaban reflejadas las medidas de seguridad que el ahora encarcelado realizaba cuando abordaba temas que pudieran estar vinculados a su actividad ilícita.

En la llamada, tras ser analizada, la Guardia Civil presume que José Luis Haro hace de mensajero entre 'El Charly' y el antiguo alcalde de Palma Joan Fageda «temiendo que salga a la luz algún asunto entre ellos». El exalcalde de Palma negó este domingo a Ultima Hora cualquier actividad ilícita con el presidente de la FAGIB. «Nos reunimos dos o tres veces con motivo de la campaña electoral de 2023», reconoció Fageda. «¿A mis 87 años voy a tener un mensajero? ¡Que me lo busquen! Yo soy el primer interesado».

El exalcalde comentó que 'El Charly' les pidió dinero porque iban a desahuciar a unos conocidos, pero Fageda le explicó que los partidos no daban dinero. Fageda explicó a este diario que conoce a 'El Charly' por su padre, el Tío Kiko, de su etapa cuando fue alcalde de Palma. «Yo me quería portar bien con todo el mundo, sobre todo con los más desfavorecidos y ayudábamos en lo que podíamos. Cuando vienen elecciones no hay ningún partido que no contacte con los gitanos, son muchos votos».

Las reacciones en Cort

Las revelaciones del caso este lunes eran valoradas desde los distintos partidos en el Ajuntament de Palma. El alcalde, Jaime Martínez, ha afirmado: «Me gustaría saber cuál es la noticia, yo no doy opiniones. Estoy convencido de que cualquier actuación se ha hecho con toda la normalidad con la FAGIB, como cualquier otro partido». Así ha señalado que «el presidente de FAGIB representa a un colectivo y todos los partidos políticos han tenido relación con la asociación».

Por su parte, Miquel Àngel Contreras, regidor de Més, afirma que «respetamos el proceso de investigación y creemos en la presunción de inocencia pero puede que haya habido una posible implicación de responsables políticos de este gobierno y de anteriores. Exigimos al PP y al alcalde que den explicaciones a la ciudadanía, que sean transparentes y contundentes». Contreras reclama que «se investiguen todas las derivadas y que se depuren responsabilidades. Caiga quién caiga».

Después de que la portavoz de Més, Neus Truyol, hiciera unas declaraciones en las que planteaba cuestiones como la relación entre 'El Charly' y la actual regidora de Vox, Jero Mayans, lo que supuso el anuncio por parte de Vox de una posible demanda, Contreras apunta que «hicimos unas preguntas sensatas que pedían que el Ajuntament aclarara el proceso desmantelación del poblado de Son Banya. La reacción de Vox es una amenaza para condicionar nuestra acción en la oposición pero esas preguntas eran muy pertinentes porque hacían referencia a cómo afectaba el desmantelamiento de Son Banya».

La posible denuncia que interpondría Vox Palma contra Més se desconoce si ya se ha llevado a cabo: «Fulgencio Coll [líder de Vox en Palma] dijo que lo consultaría con Vox nacional. Creemos que es una reacción para cortar nuestra acción en la oposición y es una cortina de humo para desviar la atención».

Por su parte, Rosario Sánchez, portavoz del PSOE en Palma, muestra su preocupación por las últimas noticias que han salido a la luz en el marco de la 'operación Jaque Mate'. «Hay que transmitir tranquilidad a la ciudadanía. Vamos a esperar a la investigación porque es un hecho muy grave. Queremos ver qué sale en el sumario, que dé explicaciones pero esto son cuestiones que supera la institución. Se está hablando de una red internacional de narcotráfico en Palma. Las personas investigadas tendrán que dar explicaciones».

Por otro lado, el grupo municipal Vox se ha negado a hacer cualquier tipo de declaración y remite al comunicado de la semana pasada.