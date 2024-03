El exprofesor de un colegio de Palma niega haber tocado el pecho a una alumna de 13 años: "No es cierto, la niña miente"

El exprofesor ha negado haber abusado de una alumna de 13 años en el colegio La Salle de Palma en 2021. El acusado, que trabajaba como docente de Matemáticas, ha declarado en último lugar en el juicio celebrado este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. «No es cierto que le tocara el pecho», ha comentado. «Miente».

-¿Por qué miente la niña?- ha preguntado la fiscal.

-Desconozco la razón.

El profesor, de 26 años y nacionalidad española, ha reconocido que es una persona «muy cercana» con los alumnos. «Yo jamás pondría una mano en un muslo», ha asegurado el joven, que ha añadido que gesticula mucho y que desde que ocurrieron los hechos ha intentado corregirlo. «Me quedé perplejo cuando me denunció».

Los hechos tuvieron lugar el 20 de abril, según recoge la Fiscalía en su escrito. El acusado aprovechó un cambio de clase en el centro escolar para manosear el pecho izquierdo de la menor, que quería que le resolviera una duda sobre las materias estudiadas.

La declaración que hizo la menor en el juzgado de Instrucción se ha reproducido en el juicio. «Estábamos en el cambio de clase y tenía una duda y fui a preguntarle. Empezó tocándome la mano y luego subió por el brazo y me tocó el pecho izquierdo», explicó la perjudicada. La madre de la adolescente ha contado que su hija le llamó y le dijo que un profesor le había manoseado.

-Me dijo: «Mamá, me ha tocado la teta como si fuera un squizzy', que es un objeto para quitar los nervios».

La mujer le comentó que podría haber sido sin querer y la víctima le insistió en que había sido a propósito. «El director me dijo que el chico era muy cariñoso y que podría haber sido un malentendido».

La Policía Nacional se puso en contacto con la madre de la menor porque al parecer había más perjudicadas. «Mi hija tenía conversaciones de WhatsApp con compañeras que le decían que el profesor les acariciaba la espalda cuando les explicaba algo o les tocaba la pierna».

El director del colegio La Salle ha manifestado que la menor le dijo que se acercó a la pizarra y le hizo una serie de preguntas. El profesor le respondió y ahí le tocó el pecho, según denunció la alumna, que iba a segundo de la ESO. Compañeros de la adolescente han desfilado ante el tribunal de la Sección Segunda y todos han coincidido en que no vieron ningún tocamiento por parte del enjuiciado.

«Es verdad que era muy cercano, teniendo en cuenta que era época Covid», ha señalado una de las estudiantes. «Había que respetar unas distancias y, a lo mejor, para explicar una cosa se ponía más cerca de lo normal». Un profesor de Física y Química, que también ejercía de apoyo en Matemáticas, ha dicho que era habitual que los alumnos acudieran a ellos a pedir dudas en los cambios de clase y que nunca vio a su compañero abusar de ninguna estudiante.

La Fiscalía ha elevado la condena de cuatro años y medio de cárcel a cinco para el joven, que ha sido defendido por el abogado Pablo Juanico, por un delito de abuso sexual y que indemnice a la víctima con 3.000 euros por los daños morales.

«Esto no es por gesticular, había un ánimo libidinoso. Estaba intentando ver cuál picaba. La denunciante no picó», ha indicado la fiscal en su informe. «No fue un roce, fue a tocarle el pecho. Que nadie lo haya visto no significa que no haya pasado».

«Este señor está acusado de un delito de agresión sexual con acceso carnal a una niña de La Salle. Hacía lo que no debía con las alumnas». El joven se enfrenta a una petición fiscal de 12 años de cárcel por violar a una antigua estudiante y será juzgado la semana que viene en la Audiencia de Palma.

El abogado de la defensa, que solicita su absolución, ha indicado que no hay ni una sola prueba de que lo que dice la denunciante sea cierto. «En un aula con casi 30 alumnos nadie vio nada, ni una sola persona. Ya no hablamos si fue accidental o no, es que no podemos afirmar que haya habido tocamiento». Juanico ha apuntado que ninguno de los 11 alumnos que fueron llamados a declarar vio nada.