Un hombre ha negado en el juicio haber abusado de una menor tutelada en un coche aparcado en un centro comercial de Marratxí a finales de 2021. La denunciante, que tenía 14 años, es la hija de la exmujer del acusado, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado este jueves en la Audiencia Provincial de Palma.

«La niña quería ver una película en el cine, pero empezaba muy tarde y tenía que regresar al centro de menores a las ocho de la tarde, así que fuimos a cenar al Mc Donalds. Ella me dijo que no quería volver al centro y me pidió ver otra película en el coche. Yo no toqué sus partes genitales ni puse sus manos en las mías», ha explicado el encausado, de 42 años y nacionalidad marroquí. El acusado ha añadido que la adolescente no tenía buena relación con su madre.

-¿Sabe a qué se debe la denuncia?- ha preguntado su letrado.

-La verdad es que no lo sé. La niña siempre estaba conmigo cuando yo venía de Marruecos. Cuando le dije que me iba a Francia a lo mejor se sintió sola...

La declaración de la menor ha sido introducida a través de un vídeo que se realizó en el juzgado de Instrucción. La integradora social del centro de menores ha declarado que la adolescente le llamó para que la fuera a recoger porque el coche del acusado se había averiado. «Les pregunté qué tal había ido la película y me dijeron que se habían ido de compras y que se habían quedado en el coche viendo una película».

La testigo ha comentado que le dijo que el hombre parecía buena persona. «Ella empezó a llorar y a mirar para todos los lados. Le dije varias veces durante el camino que parásemos, pero ella no quería y no paraba de llorar. Recogimos a otra menor a la altura de Ikea y cuando llegamos al centro mis compañeras y yo empezamos a hablar con ella». La trabajadora acompañó a la joven a la Policía Nacional para interponer la denuncia sobre lo ocurrido.

Una psicóloga que atendió a la perjudicada entre 2021 y 2023 ha confirmado que la menor le contó que la expareja de su madre abusó de ella. «Era una persona de referencia, lo consideraba un padre. Era su único vínculo familiar y era importante mantenerlo. El hecho de que se encontrara en esa situación fue una pérdida muy dolorosa para ella porque era el único vínculo familiar que tenía». La testigo ha apuntado que la niña venía de una historia familiar «con mucha violencia».

La denunciante no tenía ningún beneficio al perder esa relación, según ha señalado la profesional. «Para ella era un salvavidas las salidas con esta persona, una válvula de escape. Y las perdió. ¿Qué sentido tendría que hubiera mentido? Era la única persona familiar que le quedaba después del rechazo de la madre».

Los hechos enjuiciados se remontan al 13 de noviembre de 2021, según el escrito de la Fiscalía. El procesado mantuvo una salida autorizada con la hija de su exmujer, que en ese momento se encontraba bajo tutela del IMAS. Las visitas habían sido autorizadas debido al vínculo casi paternal que había mantenido la menor durante la convivencia con su madre desde que tenía 7 años.

Durante la visita acudieron a un centro comercial y después decidieron ver una película en el coche, que estaba aparcado en el recinto. En el interior del vehículo, según el relato del Ministerio Público, el hombre besó a la menor en la boca y le tocó por encima de la ropa sus pechos y sus partes ínimas. A continuación agarró la mano de la menor para colocarla en sus genitales y luego la sentó sobre sus piernas, donde siguió con los tocamientos. La menor ha estado sometida a tratamiento psicológico terapéutico del Servicio de Tratamiento de Infancia y Familia a raíz de estos hechos.

La Fiscalía solicita una condena de cinco años de cárcel para el hombre por un delito agravado de abuso sexual sobre menor de edad prevaliéndose de parentesco y que indemnice a la víctima con 6.000 euros por los daños morales causados.