Un hombre ha sido condenado a dos años de prisión por abusos sexuales continuados a la hija adoptiva de un amigo en un domicilio de Palma. El acusado, de 62 años, se ha declarado culpable este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. El tribunal ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de reparación del daño después de que el procesado haya consignado 3.000 euros por los daños morales ocasionados a la niña.

Los hechos enjuiciados tuvieron lugar alrededor del año 2015, cuando la menor tenía entre 7 y 8 años de edad. El acusado, aprovechando la convivencia con la menor, que era la hija adoctiva del amigo de un acusado, le realizó tocamientos en sus genitales por encima de la ropa. El hombre sentó a la niña en sus rodillas y la manoseó tras arrojar un objeto al suelo a propósito para que la víctima lo recogiera. La perjudicada, a raíz de los abusos, sufrió una alteración de la conducta alimentaria y ansiedad.

El encausado no ingresará en prisión. El tribunal ha acordado la suspensión de la pena de cárcel con la condición de que no cometa ningún delito en los próximos cuatro años. La Fiscalía reclamaba al inicio del proceso judicial una condena de seis años de cárcel para el hombre, pero este jueves la representante de Ministerio Público ha rebajado su petición a dos años tras llegar a un acuerdo con el abogado de la acusación particular y de la defensa.