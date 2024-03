Búsqueda desesperada de un turista británico desaparecido en Mallorca

Desesperación en una familia británica. John Webster, de 61 años, se encontraba el pasado lunes por la noche en un local del Paseo Marítimo de Palma. Desde allí llamó a su pareja. Kristiane Johnston, que vive en Canadá, y le dijo que la llamaría de nuevo de camino al hotel. No volvió a llamar y nadie ha sabido nada de él. La familia Webster ha denunciado los hechos a través el medio británico Olive Press.

Su pareja Kristiane ha realizado las siguientes declaraciones respecto a lo ocurrido: «No he sabido nada de él desde el lunes por la tarde. Dijo que iba a devolverme la llamada y no lo hizo. He estado intentando contactar con el albergue donde se alojaba y con la policía. Estoy muy preocupada por él porque esto no es propio de él».

«Hablé con él por teléfono durante media hora el lunes por la tarde cuando estaba en un bar. Dijo que iba a caminar de regreso al albergue y luego volveríamos a charlar. Le envié dos mensajes pero desde entonces no ha recibido ninguno de mis mensajes», añadió Kristiane.