La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 41 años y origen dominicano que entró en una casa de Palma con dos botellas de cristal y mordió el dedo a una de las moradoras tras amenazarla. Las víctimas no conocían de nada a la ahora arrestada, que está acusada de delitos de allanamiento de morada, lesiones y amenazas. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de febrero en la barriada de Sindicat.



Los agentes recibieron una llamada que informaba que una mujer había entrado en un domicilio y estaba rompiendo el mobiliario. Una vez en el lugar, la Policía Nacional observó a una mujer en el suelo gritando y fuera de sí que no hacía caso a las indicaciones policiales. Las víctimas manifestaron que se personó en la puerta de la vivienda y se mostraba muy agresiva diciendo que su marido se encontraba en el interior de la casa.



La mujer comenzó a proferir amenazas hacia las dos víctimas diciéndoles que las iba a matar y les lanzó con fuerza ambas botellas, pero las perjudicadas consiguieron esquivarlas. Una de las moradoras se dirigió a su habitación para coger el móvil y llamar a los equipos de emergencias, pero la ahora detenido la siguió y se dirigió hacia ella con gran agresividad para arrebatarle el teléfono.



La otra víctima intentó frenar la agresión, pero la arrestada se revolvió con fuerza y le propinó un mordisco en un dedo de la mano. Las perjudicadas explicaron a la Policía Nacional que no conocían de nada a la mujer y que no le habían dado permiso para entrar en la vivienda.