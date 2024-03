Los nuevos avatares policiales ofrecen ofrecen servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. De forma sencilla e inmediata, brindan información especializada y privacidad desde cualquier dispositivo. El policía tutor de Inca, Manel Crespí y el director de proyectos del IMI del Ajuntament de Palma, Tomeu Crespí, explican a Ultima Hora este interesante e innovador proyecto. El chatbot aprovecha la experiencia de los policías tutores donde los profesionales acceden a un panel con el que configuran y entrenan al bot.

¿Qué es un agente tutor virtual?

— Manel Crespí: La primera definición que me dieron es que es un software basado en la Inteligencia Artificial preparado para mantener una conversación a tiempo real. En otras palabras, es un asistente virtual basado en la prevención y el asesoramiento en temas del acoso escolar y mal uso de tecnologías digitales.

¿Cuáles son las principales funciones de este avatar policial?

—M.C: Acercar a la comunidad educativa, sean padres, familias, adolescentes... una herramienta de fácil uso, que ellos conocen. Es una aplicación al estilo Chat GPT y poder dar respuesta y orientar en temas tan urgentes sociales, como es el acoso escolar, las adicciones a las nuevas tecnologías.

Tomeu Crespí: Además, tiene más funcionalidad en el sentido de que integra los modelos más avanzados de la Inteligencia Artificial, puede dar asistencia 24 horas los 365 días del año con lo que conseguimos en reforzar la figura del policía tutor.

¿Cómo surge esta nueva idea?

-T.C: Queríamos adaptarnos a los nuevos retos de las nuevas tecnologías. Estamos abrumados ante estas funciones, también surge a través de las competencias del IMI en el área de innovación y hacer de consultoría en las áreas municipales para ofrecer este servicio a la ciudadanía. Esto es un poco de como surge esta idea, que se está afianzando muy bien en el día a día.

¿Por qué se elige a la Policía Local de Inca?

—M.C: Me pareció un reto muy interesante y se elige Inca porque es un municipio con un tamaño idóneo, fácil de manejar el número de escuelas e institutos. Yo llevo un gran bagaje de 13 años como policía tutor y mi trabajo en red me permite conocer de primera las problemáticas de servicios sociales, de ámbito educativo, padres, madres…

T.C: Podemos decir que era una fase piloto para poder implantarlo en Palma o municipios más grandes en los que se requiera mucha más complejidad debido al número de habitantes y centros con los que se tendría que trabajar diariamente.

A nivel político hubo un cambio de rumbo, pero el proyecto siguió adelante...

-T.C: Dar solución a las necesidades del ciudadano. El proyecto surge en febrero de 2023 desde Cort y después de las elecciones, en la que hay un cambio político y se incorpora al IMI David Diez como máximo responsable. Es de agradecer todo el apoyo que hemos recibido de su parte porque al margen de ser político es un técnico del sector que conoce perfectamente la Administración. Creemos que es muy importante que un político tenga conocimiento previo del área en la que aterriza.

¿Cuándo se empieza a implantar el proyecto?

—T.C: En octubre hacíamos las fase de test y en febrero de este año lo presentamos y la verdad es que estamos muy contentos con la evolución del proyecto.

¿Nos pueden poner un ejemplo práctico de como funciona el asistente?

— M.C: Por ejemplo, si unos padres no saben que hacer ante un ataque de ansiedad de un niño a las tres de la mañana porque no puede dormir porque sufre ‘bullying’ en el colegio es una primera asistencia en una situación de acoso escolar en la que un padre o madre no sepa actuar. Tal vez sea muy generalista, pero en caso de no tener respuesta y te da una primera guía para saber reaccionar.

T.C: Aprovechando la pantalla que sale, el uso es muy fácil. Entras en la página web, eliges el agente tutor y chateas. Son herramientas que ya conocemos ya que es muy intuitivo. Reconoce nuestras formas de comunicación, incluso si hay faltas de ortografías para facilitar la comunicación. Entendemos que si hay una situación complicada de gestionar, a veces se escribe rápido y no se entiende el mensaje.