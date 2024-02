«No podemos compartir algunos términos de la calificación del Ministerio Fiscal aun cuando se haya adherido la defensa a los mismos». La Audiencia de Palma ha rebajado de 24 años y medio de cárcel a 13 y tres meses de prisión la condena a un hombre que ofrecía droga y regalos a menores a cambio de sexo y que obligó a una de ellas a que le hiciera una felación. El acusado, de 36 años y nacionalidad española, pactó con el fiscal la pena de 24 años y medio de prisión el pasado 12 de febrero.

El tribunal, sin embargo, ha apreciado de oficio dos circunstancias atenuantes para rebajarle el castigo: trastorno mental y dilaciones indebidas. En primer lugar señala que padece un trastorno de conducta que no ha sido debidamente diagnosticado que afecta a su control de impulsos.

«Mi más sinceras disculpas tanto a las víctimas como a todo aquel que se haya podido sentir damnificado», declaró el hombre en el turno de la última palabra. El abogado defensor, Toni Lluís Antich, presentó un informe psiquiátrico para alegar que el acusado sufre patologías que afectan al control de sus impulsos.

La Audiencia también ha tenido en cuenta que la causa ha tenido una duración total de cuatro años y dos meses por causas ajenas al investigado. El acusado, el pasado 12 de febrero, se declaró autor en la Audiencia de cuatro delitos de corrupción de menores, contra la salud pública, agresión sexual, amenazas y tenencia de pornografía infantil.

El hombre reconoció que utilizó varios perfiles de Instagram para contactar con menores de edad para ofrecerles dinero, marihuana y otros regalos a cambio de sexo. En diciembre de 2019 ofreció dinero a una niña de 12 años a cambio de mantener relaciones sexuales. Quedó con ella en s’Arenal, pero el hermano de la perjudicada frustró la cita al leer los mensajes que le enviaba el hombre y lo denunció ante la Policía Nacional, que detuvo al encausado.

En agosto de 2020 contactó con una menor de 14 años haciéndose pasar por un chico de 17 con un nombre falso. El procesado le dijo que tenía muchos negocios y que le daría dinero o regalos, pero su plan se interrumpió porque su exnovia le denunció por quedar con menores para tener sexo. La mujer avisó a la víctima de que la persona que intentaba quedar con ella era en realidad un adulto que la estaba mintiendo y le envió una copia de la denuncia.

Un mes después tres menores que paseaban por s’Arenal se pusieron en contacto con el acusado para comprarle marihuana. El hombre quedó con una de ellas y le entregó la droga. Dos días después, una de las adolescentes, de 14 años, acudió a su domicilio y el hombre le dijo que no le daba más droga si no le complacía. La joven le comentó que no haría nada con él, que podría ser su padre, y el procesado cerró la puerta y le obligó a hacerle una felación. Luego le exigió que se desnudara, pero ella le suplicó que le dejara marchar prometiéndole que no le denunciaría.

Dos días después el hombre vio que le había bloqueado en las redes sociales y contactó con una de sus amigas y le dijo:

–Una bala vale un euro.

«Te lleno de oro y de ropa buena. Y de hierba y de dinero»

El acusado escribió a una menor en septiembre de 2020 después de venderle marihuana: «¿Quieres 100 por venir hoy media hora? (...) te lleno de oro y de ropa buena. Y de hierba y de dinero. Te tengo como una reina si quieres». La Policía Nacional encontró en su teléfono móvil un total de 581 fotografías de menores de edad desnudas y realizando prácticas sexuales.