Nicola Roberts es la propietaria de la agencia de viajes de Portals Nous (Calvià) que el pasado lunes aceptó 11 meses de cárcel por apropiarse de casi 325.000 euros de varias aerolíneas entre diciembre del año 2019 y enero de 2020.

La mujer, de 60 años de edad y nacionalidad británica, ya ha devuelto el dinero a las compañías aéreas perjudicadas, pero quiere matizar algunas cuestiones tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía en la Audiencia Provincial de Palma.

El tribunal de la Sección Segunda tuvo en cuenta la circunstancia atenuante de reparación del daño y la mujer no ingresará en prisión. «Yo no he robado a nadie, las aerolíneas me denunciaron por no pagar cuando tocaba», asegura Nicola, que deberá abonar 10.000 euros por los intereses generados y una multa de 480 euros.

Covid

La propietaria de la agencia de viajes Ticket recuerda que los vuelos en aquellas fechas empezaron a cancelarse a consecuencia de la Pandemia. «Empezamos a reembolsar el dinero a los clientes para que volvieran a su país y luego pagamos a las aerolíneas. El caso estaba cerrado, pero las compañías aéreas no aceptaban que yo hubiera reembolsado el dinero de los billetes a los clientes. Querían hacerlo ellas».

La mujer reconoce que ahora deberá hacer frente a los intereses, que ascienden a 10.000 euros, por no haber abonado el dinero al momento a las aerolíneas. Nicola insiste: «No he robado a nadie, todo está pagado. El dinero lo utilicé para hacer los reembolsos a los clientes y demostré que compré billetes nuevos».

El caso ha llegado a juicio porque las aerolíneas denunciaron a la propietaria de la agencia de viajes de Portals. «Me denunciaron por no pagar en la fecha que tocaba, son muy estrictas, si no pagas en 24 horas te denuncian», asegura Nicola.

–¿Cómo ha vivido el proceso judicial?

Con mucho estrés. Para mí el caso estaba cerrado porque las aerolíneas tenían su dinero y mis clientes también.

«Ahora estoy luchando por la reputación de la agencia porque parece que yo he robado el dinero. Las aerolíneas me deben cerca de 35.000 euros por los reembolsos que realicé a los clientes», explica la mujer.

–¿No hay ninguna víctima?

–Bueno… yo. ¿Sabes lo que es luchar contra las aerolíneas hoy en día? Me encuentro en esta situación porque yo he reembolsado a los clientes en lugar de haberlo hecho a través de las aerolíneas.