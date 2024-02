Un detenido en Inca por desobediencia, a los guardias civiles: «Ni que fuera un narco de esos de Barbate»

La Guardia Civil detuvo el pasado miércoles a un hombre, español de 65 años, acusado de un delito de desobediencia grave tras no querer identificarse en mitad de la calle a pesar de ser requerido hasta en seis ocasiones por los agentes. Una vez trasladado al cuartel desafió de nuevo a los funcionarios: «¡Vaya con la Guardia Civil, ni que fuera yo otro narco de esos de Barbate!», les dijo.

Horas más tarde, y puesto a disposición judicial en el juzgado de guardia, el acusado, tras el acuerdo alcanzado por su defensa, aceptó el pago de una multa de 600 euros tras la celebración de un juicio rápido.

Los hechos, según fuentes próximas al caso, se remontan al pasado día 13 sobre las 17.00 horas. Una pareja de la Guardia Civil vio al hombre en extrañas condiciones en la calle Gran Vía Colón, en la capital de Es Raiguer. Los agentes le preguntaron si necesitaba ayuda y que se identificara. La reacción del varón fue la peor posible: «En el bolsillo llevo una 'piumpium', no voy a daros mi DNI, no me da la gana, decidme vuestros nombres que os vais a cagar. No me voy con vosotros».

A pesar de la afrenta, los guardias civiles continuaron requiriendo al hombre que se identificara. Hasta en seis ocasiones lo intentaron, siempre encontrando su negativa. Fue informado de que aquella actitud que mantenía le podía acarrear problemas, pero el hombre siguió a lo suyo. Acabó detenido. Pero aún hubo más. A su llegada al cuartel, y con ánimo de despreciar el principio de autoridad, dijo a los agentes que le solicitaron sus datos: «¡Vaya con la Guardia Civil, ni que fuera yo otro narco de esos de Barbate!». Horas después aceptó una condena de multa de 600 euros.