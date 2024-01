Piden 10 años de prisión a un hombre por abusar de dos niñas menores de edad en Palma

«Quiere ser protagonista entre el padre y la madre», así se ha defendido R.C.C de las acusaciones por abuso sexual a la hija menor de edad de su compañera sentimental y a una amiga de la misma. El juicio se ha celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Palma y al acusado le piden piden 10 años de prisión.

Según el escrito de acusación, en mayo de 2014 el enjuiciado, mientras vivía con su mujer y sus hijas en Palma, se dirigió a la menor de 7 años y le realizó tocamientos en los glúteos en varias ocasiones. A su vez, con la excusa de hacerle masajes en las piernas, aprovechó la situación para tocarle los genitales con los dedos e intentó besarle en dos ocasiones en la boca.

En 2020, movido por ánimo libidinoso, aprovechó la presencia de una amiga, de la misma edad de la primera perjudicada, para repetir los hechos. En una casa de Llucmajor se acercó a la mejor y le tocó los genitales con sus dedos y trató de darle un beso. Además, según informa el Fiscal, cada vez que se despedían le tocaba de nuevo las partes íntimas.

Por su parte, la madre de la víctima y actual pareja del acusado ha negado en todo momento cualquier indicio de abuso sexual hacia su hija. «En ningún momento me ha manifestado nada de esto», ha mencionado. Sin embargo, ha dicho, tras ser preguntada por el fiscal. «La he respetado y nunca me ha querido responder a lo que le he preguntado sobre el tema. Si no me lo quiere decir es por algo».

La hermana de una de las víctimas también ha negado situaciones parecidas en el domicilio familiar en el que vivía el inculpado. «Nunca me ha puesto la mano encima, ni mirado, y mi hermana no me ha contado nada nunca, pero siempre me ha dicho que nadie la cree», ha expresado. La testigo ha añadido que la pareja de su madre la ha protegido de su hijo. «En una ocasión intentó meterse en mi cama y él le prohibió volver a verme», ha relatado.

Uno de los testimonios más desgarradores ha llegado de parte de la madre de una de las víctimas. «Desde el día que pasó todo, mi hija cambió su forma de ser y de vestimenta», ha manifestado. Siguiendo la misma línea, el padre de la primera damnificada ha asegurado que «cuando me enteré solo quería matarlo». Además ha acreditado que su hija «hizo un cambio de actitud muy brusco y no hablaba con casi nadie».

Ambos recibieron la noticia años después de los sucesos por parte de la tutora del centro escolar a la que acudían las niñas en 2021. «Informamos a los padres después de que una de las chicas nos comunicase que tenía malos recuerdos en el tema sexual con el padrastro de una amiga suya», ha testificado. «Cuando una de ellas nos dijo lo que había sucedido, su amiga confesó lo mismo en la sala de profesores», ha insistido la tutora.

Una tercera víctima

Otra de las testigos, amiga de las víctimas y menor de edad, ha declarado ante la juez, que también tuvo «episodios parecidos a los suyos y se lo dije cuando me contó lo que les había pasado».

La joven era amiga íntima de una de las denunciantes, pero ha comentado que «nuestra relación se enfrió con el tiempo, no sé a raíz de que, posiblemente esto tiene algo que ver». Tras su exposición, el Tribunal ha pasado de largo la confesión de este testigo en relación a los presuntos abusos del padrastro.

Ante los hechos relatados, la Fiscalía pide 10 años de prisión para el acusado y 7 años sin poder trabajar con menores de edad.