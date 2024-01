El cantante Miquel Roldán, conocido por su desaparición voluntaria en Navidad de 2022, negó este lunes en el juicio celebrado en Vía Alemania de Palma haber quebrantado la orden de alejamiento que tenía vigente sobre un exalumno que le denunció por acoso. El procesado se defendió explicando que el encuentro con el joven en un club de pádel fue «casual». La Físcalía solicita para él una multa de 5.400 euros.

El perjudicado, que le denunció por acoso y tras esto un juzgado de Instrucción prohibió a Roldán comunicarse y acercarse a menos de 300 metros de él, relató a la magistrada que el día de los hechos su antiguo profesor del colegio acudió al recinto deportivo el 19 de noviembre de 2022 y a pesar de verle se quedó allí. «Lo vi, se paseaba y en un momento dado se sentó allí y noté que me miraba. No sé cuánto tiempo estuvo, pero se quedó un rato», explicó el chico.

El músico y profesor, que admitió que sabía que la orden estaba vigente, dio una versión distinta. «Fui al club de pádel a ver a un amigo y no sabía que él estaba allí, hay muchos recintos de este tipo en Palma. En cuanto me di cuenta abandoné el recinto. No pasaron más de cinco minutos». Esta explicación fue confirmada por el amigo, que declaró como testigo y que subrayó que fue él quién citó allí a Roldán. Un perito citado por la defensa, y tras un estudio de geolocalización del teléfono móvil del acusado, situó en 13 minutos el tiempo en el que estuvo en el club de pádel e inmediaciones Miquel Roldán.

La representante del Ministerio Fiscal en el turno de conclusiones expuso que el acusado estuvo el tiempo suficiente en el recinto deportivo para que «la víctima se agobiase». Por su parte, la defensa de Roldán, que pide su absolución, explicó que han aportado datos objetivos del tiempo que permaneció allí y que coinciden con la versión de cliente que «todo fue casual». El juicio ha quedado visto para sentencia.