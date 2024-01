Deniegan la libertad al hombre que apuñaló al marido de su amante en El Terreno

La Audiencia Provincial ha denegado la puesta en libertad de hombre que apuñaló al marido de su amante en una casa de El Terreno, en Palma. Un tribunal de la Sección Primera considera que existe riesgo de fuga del agresor, de 33 años y nacionalidad española, que está acusado por un delito de intento de homicidio y será juzgado próximamente. El apuñalamiento tuvo lugar el 22 de mayo de 2023 en un domicilio de la calle Pedrera alrededor de las 15.00 horas. El agresor accedió encapuchado a la vivienda con las llaves que había robado a su amante en su puesto de trabajo y sustrajo 450 euros. Cuando el propietario de la casa llegó le puso una navaja suiza en el cuello y le pidió más dinero.

Bridas

Los dos hombres iniciaron una lucha hasta que el encapuchado le apuñaló en la zona inferior del abdomen y huyó por la ventana. En el forcejeo, la víctima consiguió arrebatarle una mochila que portaba el ladrón con el dinero que había sustraído, las llaves, bridas, bolsas de basura y otros efectos.

Patrullas de Seguridad Ciudadana y el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional recibieron el aviso de la pelea y se desplazaron con urgencia hasta la vivienda. La mujer del perjudicado acudió enseguida y los agentes realizaron una inspección en la casa. Los investigadores llevaron a cabo una serie de gestiones para identificar y detener por la noche al sospechoso.

El agresor llamó a su amante para explicarle que se había peleado con su marido, que lo sentía y que se había dejado la mochila y que la intentara recuperar. «Se me ha ido la cabeza, no sé por qué he ido», le dijo.