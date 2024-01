La Audiencia de Palma ha absuelto al hijo del futbolista George Best de abusos sexuales a una joven en un beach club de Ibiza. La Fiscalía solicitaba para Calum Milan Best, que fue defendido por el abogado Jaime Campaner, una condena de tres años de prisión y una indemnización de 1.000 euros para la víctima.

Según el relato del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron sobre las 21.30 horas del 22 de abril de 2022. El acusado animado por el propósito de satisfacer sus deseos sexuales cogió la mano de la víctima y se la puso en sus partes íntimas, por debajo del pantalón, diciéndole «siente esto». No obstante, tales hechos fueron negados por el acusado durante el juicio.



El tribunal de la Sección Primera considera en su sentencia que no ha quedado demostrado que el acusado obligara a tocarle sus genitales. La Sala señala que no es el acusado el que debe demostrar su inocencia, sino que la carga de probar los hechos recae sobre las partes acusadoras. Los magistrados apuntan que pese a que la declaración de la denunciante «cumpla algunos de los precitados parámetros legales, no llega a ser medio hábil para destruir la presunción de inocencia que ampara al acusado».



La resolución no es firme y cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears.