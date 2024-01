Usurpan la identidad de una anciana de Palma en una campaña contra el Imserso

Guerra sucia en el sector turístico mallorquín. Una anciana de Palma ha sido utilizada durante meses como supuesta creadora de una plataforma 'fantasma' que aireaba quejas y denuncias contra los viajes del Imserso cuyo objetivo parece ser que era dañar la imagen de la empresa adjudicataria, para que perdiera el contrato. Una investigación ha reunido numerosas pruebas que serán remitidas al juzgado.

La mujer que aparece al frente de esta campaña en internet tiene 80 años y era una supuesta beneficiaria de los viajes para personas mayores. El 14 de noviembre, en la red social Facebook, se creó un grupo denominado «Quejas al Imserso. Pasemos a la acción», que estaba gestionado por el perfil de la anciana. El día antes ya publicó una recogida de firmas a través de la plataforma «Change.org», con el título: «Exijamos la revocación del contrato de Ávoris con el Imserso».

Desde aquella plataforma, se publicaron varios escritos dirigidos al director general del Imserso por parte de los portavoces de una plataforma que pedía dignidad para los más mayores. y que operaba desde el perfil de M.G., la anciana de Palma. El 16 de noviembre, ese perfil de Facebook da la bienvenida a nuevos miembros del grupo, entre ellos una joven y su novio. Ella resultó ser la nieta de la octogenaria. Para los investigadores se trata de un detalle clave, pues esa joven tiene una vinculación laboral con una empresa que compitió con Ávoris para obtener el contrato del Imserso.

En una de las múltiples publicaciones de M.G. -que en realidad no era ella porque alguien próximo le había usurpado la identidad-, la supuesta indignada escribe: «Los viajes del Imserso son una gran iniciativa que desgraciadamente cada año ha ido perdiendo calidad. Este año el desastre ha sido total. No se ofrecen las plazas legales, no hay plaza individuales para las personas solas. Los hoteles son casi todos de tres estrellas y el transporte es casi todo en autorcar. Por eso queremos que el Imserso actúe, le quite la concesión a la empresa actual y se preocupe de que nos traten como nos merecemos. Publica aquí tu queja y se la haremos llegar al Imserso y los secretarios de Estado». Otros mensajes incidían en la misma idea: «Basta ya de reírse de los mayores». Ahora, se ha desvelado que todo era una trama organizada para desprestigiar a la empresa que ganó el contrato.

En una de las publicaciones de la suplantada anciana, una mujer apunta que hay que crear una plataforma de afectados «y hacer concentraciones previo permiso a la Delegación del Gobierno... Si no luchas nadie te escucha». El perfil de M.G., la vecina de Palma de 80 años, le responde: «Todas las medidas son bienvenidas, como somos gente de distintas ciudades presentaremos todas las semanas nuestras denuncias ante el Imserso, los secretarios de Estado y el Defensor del Pueblo. Si podemos organizar un día una concentración, estoy segura de que habrá muchos damnificados». La campaña en internet causó un serio perjuicio a la imagen de la empresa que explota los viajes de la tercera edad. El asunto acabará en los tribunales.