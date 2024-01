«Estaba recogiendo mis cosas del suelo y cuando levanté la cabeza me vi con el coche encima»

Un hombre, español de 49 años, fue juzgado este miércoles en un sala de lo Penal de Vía Alemania, en Palma, acusado de atropellar adrede otro en Cala Rajada en verano de 2018 y provocarle graves lesiones. Los dos varones habían tenido minutos antes una acalorada discusión en plena calle. La Fiscalía solicita para el procesado, que negó los hechos, cuatro años de prisión.

La víctima, que reconoció que estaba enemistado con el procesado, relató a la jueza cómo vivió el suceso, ocurrido a primera hora de la mañana del 16 de septiembre de 2018 en la puerta de un bar. Allí, y tras una serie de insultos y amenazas de muerte, se inició una pelea entre ambos. «Después de que me diera puñetazos, y tras el forcejeo, se me cayeron al suelo varias cosas. Me agaché para recogerlas y cuando levanté la cabeza me vi con el coche encima», explicó, y añadió que «salté por los aires». El hombre, que fue asistido por el abogado David Salvá, sufrió graves lesiones que le obligaron a pasar por el quirófano.

El procesado, por su parte, dio una versión muy distinta de lo ocurrido. «Tuvimos una discusión, sí. Nos pegamos puñetazos los dos. Poco después me fui de allí con el coche, vino a buscarme y empezó a dar patadas al vehículo», dijo. Cuestionado por la fiscal qué explicación le daba a las heridas que sufrió el perjudicado en las piernas, el hombre explicó que fueron causadas «por las patadas que le dio al coche» ya que él no atropelló a nadie.

Tanto los agentes de la Policía Local de Capdepera como la Guardia Civil explicaron en la vista que los testigos que presenciaron los hechos hablaban de «atropello intencionado». Asimismo también apuntan a que los daños de la luna vehículo del procesado eran compatible con el impacto de una persona.

El Ministerio Fiscal, además de la pena de cuatro años de prisión, solicita también que indemnice al perjudicado en 13.000 euros. La acusación particular eleva dicha cantidad hasta los 53.300. El juicio quedó visto para sentencia.