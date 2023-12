Todo quedó en un gran susto pero estuvo a punto de acabar en tragedia. A las 21:09 horas de este sábado, el tren de Inca, justo en el momento que llegaba a la estación de Alaró-Consell, tuvo que ser desalojado de urgencia al haberse declarado un incendio en uno de sus vagones. Con suma celeridad, dos vigilantes del servicio de seguridad de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) de la empresa Trablisa, comenzaron a evacuar los trenes mientras que el maquinista cerraba puertas y alejaba el convoy de la estación con la finalidad de proteger en todo momento la seguridad de las personas.

Finalmente, parece que todo quedó en un gran susto y que se pudo sofocar el pequeño incendio producido en uno de los vagones y que había generado un fuerte olor a quedado y también una intensa humareda. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. El pasaje, en un principio no sabía muy bien qué pasaba y se asustaron. Una vez que estaban fuera del tren, algo más relajados, no dudaban en hacer bromas. «Estamos en las fallas» o «Ya decía que no había sido yo con ningún cigarro. Fue abrir las puertas y nos entró una gran cantidad de humo».

Pasados unos minutos, el tren volvió a aparecer en el andén de la estación Alaró-Consell y el pasaje fue invitado de nuevo a subir para continuar la ruta prevista. Los pasajeros, algo reticentes, subieron debido a las horas que era de noche y las bajas temperaturas que había en ese momento, y continuaron la marcha hasta su destino. «Mucha gracia no nos hizo. La verdad es que yo bajé dos paradas más tarde y las hice bastante cagado. Humo, olor a quemado, nervios del personal del tren. No era normal lo que había pasado», concluye uno de los afectados.