Nuevo asalto en el chalet de una adinerada familia de empresarios de Mallorca. Agentes del Grupo de Robos del Cuerpo Nacional de Policía se han hecho cargo de la investigación de robo en el interior de una vivienda de lujo perpetrado este pasado fin de semana en Palma. Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso Ultima Hora, los ladrones aprovecharon que los moradores de la vivienda habían salido del domicilio para acceder al mismo y sustraer de su interior una importante cantidad de dinero en efectivo y también joyas de gran valor.

Este punto y, otros factores que no han trascendido para no entorpecer la investigación, dejan entrever que los empresarios afectados estaban siendo objeto de seguimiento y vigilancias constantes. Es más, da la casualidad de que no es la primera vez que los acaudalados moradores son objeto de robos en su vivienda. A falta de confirmación oficial y de una valoración exhaustiva de los objetos de valor sustraídos, se baraja que el botín que pudieron llevarse los hampones supera los 250.000 euros. Pero esta cantidad podría incrementarse considerablemente una vez que se disponga del estadillo detallado de las joyas. Todo ello, al margen del valor sentimental de las alhajas sustraídas.

Nada más conocerse la noticia del robo, agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar para hacerse cargo de la investigación. Policía Científica tomó huellas mientras que sus compañeros de Policía Judicial iniciaban las primeras pesquisas para dar con los delincuentes. Desde un primer momento, todas las casas de empeño y compraventa de segunda mano fueron alertadas. De esta forma se dificulta la posible salida de la mercancía por los cauces habituales. El mercado negro también está muy controlado. Los investigadores sospechan que los hámpones disponían de información muy concreta y específica del dinero y objetos que había dentro de la mansión. El cerco, se estrecha.