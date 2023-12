Un año de cárcel por robar un iPad en un bar del Arenal

Un juzgado de lo Penal de Palma ha condenado a un año de prisión a un hombre, español de 50 años, tras reconocer que sustrajo de madrugada un iPad 5 en el interior de un bar en el Arenal el verano pasado. El varón, que se ha declarado culpable, provocó daños en la puerta y en un toldo para acceder al local.

La defensa del enjuciado, ejercida por la abogada Concepción Rebassa, ha solicitado la suspensión de la pena y el magistrado no se ha opuesto. Para no entrar en la cárcel el varón no podrá delinquir en los próximos tres años y deberá hacer frente a la responsabilidad civil, la cual se decidirá en ejecución.

Los hechos tuvieron lugar el 4 de agosto en el Camino Torre Rodona. Minutos antes de las 5.00 horas, el procesado forzó la puerta y el toldo de la entrada y accedió al bar. Una vez en el interior se apoderó de un iPad 5 que encontró. Tras ser arrestado, el acusado devolvió voluntariamente la tablet, que fue recuperada por el legítimo propietario. El juez ha dictado sentencia en el mismo acto tras el acuerdo de conformidad alcanzando entre las partes antes del inicio de la vista.