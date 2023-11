La Fiscalía Anticorrupción acude al Supremo para subir la condena de Penalva y Subirán

El Tribunal Supremo tendrá opciones tanto de subir la condena del exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán o de exculparles. El Ministerio Público ha presentado un escrito en el TSJIB en el que anuncia recurso de casación contra la sentencia que imponía una condena de nueve años de cárcel a los dos principales acusados.

El recurso de Anticorrupción busca recuperar el delito de detención ilegal que hacía que elevara su petición de condena hasta los 120 años de cárcel durante el juicio. Según lo anunciado por el Ministerio Público, denuncia la inaplicación de este tipo delictivo en la sentencia respecto a Penalva, Subirán y al subinspector del Grupo de Blanqueo, Miguel Ángel Blanco, por lo que no afecta al resto de los acusados. Tampoco extiende su reproche a la sentencia a otros hechos que calificaba de obstrucción a la Justicia y por los que el TSJIB absolvió al entender que no existían pruebas suficientes. Revocar un pronunciamiento absolutorio por este motivo en segunda instancia es muy complicado sin pedir una nulidad del juicio para lo que Fiscalía, según lo anunciado, no ve motivos. Por cada una de las detenciones ilegales por las que acusaba, el Ministerio Público reclamaba cinco años y medio de prisión.

Además de Anticorrupción, por el momento solo ha anunciado casación otra de las acusaciones personadas: la que representa al funcionario municipal Juan Carlos Sastre. El tribunal absolvió tanto por el delito de detención ilegal como por las amenazas por las que acusaba este funcionario, que fue detenido dentro del ‘caso ORA’.

Al tiempo que estas dos acusaciones, la mayoría de las defensas también han anunciado recurso de casación. En concreto, la defensa de Penalva y Subirán plantea hasta 24 motivos diferentes para intentar evitar que ambos tengan que cumplir la pena de cárcel, que supondría un ingreso efectivo en prisión de más de siete años y medio.

El recurso de Penalva y Subirán recupera todas las peticiones de nulidad que plantearon al inicio del juicio, entre ellas de los wasap o las que tenían que ver con una supuesta investigación prospectiva contra ellas. También cuestionará ante el Supremo la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y de la Policía Nacional durante la investigación a ambos para intentar anular todo el procedimiento.

Otro bloque de los motivos anunciados por los dos principales acusados tienen que ver con la valoración de la prueba que hizo el tribunal para considerarles autores de dos delitos de obstrucción a la Justicia, uno de coacciones en la detención de los padres y el hermano de Álvaro Gijón. Añaden posibles atenuantes por dilaciones indebidas y otros similares.