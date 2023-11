Un hombre acusado de intentar matar al ex de su novia: «Me defendí con una lima de uñas»

Un hombre acusado de intentar matar al ex de su novia en la plaza de las Columnas de Palma ha explicado en el juicio en la Audiencia Provincial que la víctima le atacó primero. «Iba con mi pareja caminando hacia casa y de repente vino a agredirme. Yo me defendí con una lima de uñas, era algo muy pequeño, no le podía matar. Estuvimos peleando y cuando vi que lo había lastimado me asusté y me fui», ha declarado el agresor este martes ante el tribunal de la Sección Primera. El hombre, de nacionalidad colombiana, niega que hubiera utilizado una navaja y asegura que está muy arrepentido. «Nunca tuve intención de acabar con su vida».

La víctima, también de origen colombiano, ha respondido a preguntas del fiscal que iba caminado hacia su domicilio cuando se encontró con el acusado y su pareja. «Crucé la calle y me atacó por la espalda», ha recordado el hombre. «Me apuñaló primero en el brazo y después en el pecho». El perjudicado desconoce con qué le agredió. «Me alcanzó con un objeto brillante, pero no pude verlo». La entonces pareja del acusado ha manifestado que la víctima se abalanzó sobre ellos como si les fuera a agredir. «El procesado tenía en las llaves una lima de esas que tienen puntita, era pequeña, de tres o cuatro centímetros como mucho». La mujer ha asegurado que no vio la agresión del acusado a la víctima. Los hechos se produjeron sobre las 20.20 horas del 9 de febrero de 2020. El acusado, según recoge la Fiscalía en su escrito, se encontró con el ex de su novia e iniciaron una discusión. El agresor sacó de la mochila un objeto puntiagudo, tipo navaja, con el que atacó a la víctima primero en el brazo y luego, con ánimo de acabar con su vida, le lanzó varios ataques hasta que se lo clavó en la parte izquierda del tórax. El perjudicado sufrió una herida incisa por arma blanca en el tórax izquierdo que precisó de una primera asistencia médica y un posterior tratamiento. Las lesiones tardaron 12 días en curar. El Ministerio Público señala que de haber penetrado el arma blanca en la cavidad torácica le podría haber supuesto un riesgo vital. La víctima ha renunciado a cualquier indemnización que le pudiera corresponder. La Fiscalía reclama una condena de cuatro años de cárcel para el hombre por un supuesto delito de tentativa de homicidio.