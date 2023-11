Una cámara de un edificio grabó en la noche del viernes la secuencia del ataque mortal a Orlando Marcelo Suntasig, el ecuatoriano de 35 años asesinado a puñaladas en la noche del viernes en Artà. Se trata de la prueba clave del caso y ahora los agentes están tratando de aclarar las imágenes para dotarlas de mayor resolución.

La cámara en cuestión se encuentra en la calle Cristòfol Ferrer Pons y nada más tener conocimiento de su existencia, la Benemérita la precintó. El acusado de matar a puñaladas a Orlando Marcelo Suntasig todavía no ha declarado y está previsto que los agentes traten de interrogarlo hoy por la mañana, aunque lo más probable es que se acoja a su derecho a no declarar alegando que se hallaba bajos los efectos del alcohol y no recuerda nada.

En las próximas horas también está previsto que presten declaración ante los investigadores los familiares y allegados del fallecido -su madre vive también en Mallorca- y el entorno del presunto homicida. Lo que todavía no ha trascendido es el motivo por el cual los dos varones comenzaron a discutir de forma airada, en un bar de la localidad. Una hipótesis es que poco antes se registró otra reyerta en el local, que acabó enfrentando a los dos varones.