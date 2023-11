El primer preso de lo que luego fue el ‘caso Cursach’ también termina absuelto. La Audiencia Provincial exculpa a José Antonio Navarro de un delito de cohecho por el que la Fiscalía le reclamaba seis años de cárcel. La sentencia también absuelve a los otros tres acusados del juicio, entre ellos el exjefe de la policía de Marratxí, Antonio Ledesma. Ambos estuvieron en prisión preventiva en el año 2014.

La sentencia sostiene que no existen pruebas de que ambos agentes cobraran de dos empresarios por motivos que no fueran los trabajos de asesoría laboral que llevaban a cabo para ellos. Señala que aunque sea «ciertamente censurable y reproblable» que el máximo responsable de la Policía Local de Calvià cobrara por trabajar para sociedades que explotaban locales de ocio en Punta Ballena, eso no es necesariamente un delito.

Concuerda con la defensa de Navarro, ejercida por el abogado Jaime Campaner, que no existe un delito de negociaciones prohibidas porque ese asesoramiento no alcanzaba ámbitos en los que actuara la Policía Local.

El segundo de los delitos que considera la Audiencia que no está demostrado es el cohecho. La Sala considera inconsistentes los testimonios de los dos únicos testigos de cargo y, de hecho, ordena una investigación contra uno de ellos por mentir. Sobre la declaración de la otra testigo, una antigua empleada de los empresarios acusados que había sido denunciada por estos, sostiene la sentencia que no tiene ningún tipo de corroboración. Así, considera que no hay pruebas suficientes de que el dinero que percibían fuera más allá que el pago por los trabajos realizados.

La tercera de las patas de la acusación era mantener que Navarro había hecho desaparecer expedientes sancionadores en beneficio de esos locales. La conclusión de la Audiencia es que, en la práctica, no tenía competencia para hacerlo porque era otro departamento municipal quien estaba encargado de tramitar los expedientes sancionadores. Por lo tanto, concluye que no existió delito por parte de Navarro dado que él no podía revocar sanciones iniciadas ya por denuncias policiales.