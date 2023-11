La Sala de lo Civil y Penal del TSJIB desvelará este miércoles a las 12.00 horas la sentencia del juicio al juez Manuel Penalva. El tribunal ha citado a Fiscalía y a los procuradores de las partes para notificarles la resolución que tiene que decidir. El juicio terminó el pasado 22 de septiembre. Encima de la mesa, la Fiscalía mantenía acusaciones de 122 años al antiguo fiscal, Miguel Ángel Subirán; 120 al exjuez y penas por encima de los 85 años de prisión para los cuatro policías de Blanqueo encausados. Están acusados de la detención ilegal de doce personas durante el 'caso ORA', de revelar secretos de forma continuada, omisión de perseguir delitos y varios episodios de coacciones a testigos e investigados en esa causa y en el 'caso Cursach'.

Después de 33 sesiones de juicio, el Ministerio Público y las acusaciones particulares mantuvieron lo esencial de los cargos: el juez y el fiscal ordenaron detenciones y prisiones preventivas para conseguir delaciones y declaraciones que confirmaran sus tesis de investigación. Enfrente, las defensas se oponen de forma frontal. Sostienen tanto la nulidad de buena parte de las pruebas, en especial las conversaciones de wasap del grupo que mantenían los acusados y dicen ser víctimas de una conjura. En las sesiones fueron especialmente tensas las relaciones entre los acusados y la Fiscalía Anticorrupción, a la que acusaron de haber manipulado el 'caso Cursach' para conseguir condenar a Penalva y Subirán.

Anticorrupción sostiene que el 'caso ORA' se abrió sin indicios suficientes y que, de forma conjunta, los acusados ignoraron datos que desmontaban sus sospechas y procedieron a detener a once funcionarios, políticos y empresarios para conseguir que estos se delatasen entre sí. El paso siguiente fue la orden de ingreso en prisión de un empresario y el resposable de Mobilitat de Cort. «Les valía cualquier cosa. No había rigor, no había prudencia, no había ecuanimidad, no había nada de nada. Había inquina y un sesgo de confirmación y eso estaba voluntariamente en la mente de los acusados», concluyó el fiscal, Tomás Herranz. En una segunda fase de la operación, los detenidos fueron los padres y el hermano del entonces diputado del Partido Popular, Álvaro Gijón. Los episodios de coacciones incluyen ofrecer quedar en libertad a otro funcionario a cambio de que incriminara a Gijón, otro de amenazas al antiguo 'número dos' de Cursach, Bartolomé Sbert y así media docena de episodios diferentes.

El tribunal lo han formado el magistrado Antoni Capó, presidente, que además se jubila esta semana; Diego Gómez-Reino, que ha sido ponente de la sentencia y Felisa Vidal.