Un círculo rojo como el de la bandera de Japón bajo el número 24 de la calle Bisbe Cabanelles, en Pere Garau, ayuda a los clientes a localizar el prostíbulo que se anuncia en internet como «piso de asiáticas». Un aviso a navegantes. El club de alterne, una planta baja de 115 metros cuadrados, fue construido en el año 1963, según los datos catastrales. El burdel cuenta con una vivienda de 92 metros y dos almacenes. «La casa de las titis», lo llama Sebastián, un hombre que vive en el número 5 y en ocasiones aparca cerca de allí.



Sebastián se asomó este martes por el balcón de su casa cuando vio la operación de la Policía Nacional contra una organización que explotaba sexualmente a mujeres orientales. El hombre, un jubilado que reside con su mujer, compró la vivienda, un primer piso, hace 32 años. Lo que no sabía es que en el tercero vivían tres integrantes de la red, un español y dos chinas, que fueron detenidos. «Nunca he visto nada raro en esta finca en 32 años», aseguró.



El vecino explicó que de los 14 pisos del edificio cinco están habitados por chinos. «El tercer piso lo compró un joven chino que lo arregló y se lo alquiló a esta gente [los tres detenidos] porque se fue a trabajar a la Part Forana». Sebastián comentó que el año pasado vio a policías de paisano por la finca que trataban de entrevistarse con los del tercero, pero no le dio mayor importancia. Algunos días veía a los agentes tomando café en el bar Gost, frente al mercado de Pere Garau.



«La finca ahora está llena de chinos con niños pequeños, pero no dan ningún problema, la convivencia es muy tranquila. Yo conozco a dos porque hablan algo de castellano...» Sebastián contó que su piso se lo compró a una mujer que tenía nueve más en el mismo edificio del número 5A de Bisbe Cabanelles. El hombre sabía que en el número 24 había un club de alterne, pero no lo había relacionado con su vecino del tercero. «Estaba abierto las 24 horas y siempre había una luz encendida», apunta el jubilado, que a veces aparca el coche en las inmediaciones del prostíbulo. «He aparcado el coche por 'La casa de las titis'», le dice a su mujer cuando estaciona el vehículo allí.



'La casa de las titis' quedó este martes cerrada de forma preventiva por la Policía Nacional. Un precinto con una hoja en el centro informaba que el juzgado de Instrucción 10 de Palma había clausurado el club de alterne del círculo rojo.



Un taxista que dejó a un cámara de Televisión Española bajo el edificio del número 5 de la calle Bisbe Cabanellas descolgó una llamada en su móvil y resumió la operación policial a su interlocutor:



-Estoy aquí en Pere Garau que han pillado una casa de putas chinas...