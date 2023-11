«Tenía la mirada perdida y la intención de prender fuego al local con su hijo dentro». Así de claro y rotundo se muestra Joan, uno de los agentes de la Policía Nacional que primero llegó al negocio familiar, ubicado en la calle Eusebio Estada de Palma, donde un hombre atornilló los accesos para impedir que nadie pudiera entrar o salir, roció de gasolina el interior y trató de prenderle fuego con su hijo dentro.

El drama familiar vivido el pasado lunes ha dejado muchas cosas en el aire y versiones contradictorias. Los dos funcionarios de la Unidad de Radio Patrullas, nada más llegar al lugar del suceso se encontraron con el sospechoso con la clara intención de incendiar de forma intencionada el local. «Tenía la mirada perdida y parece ser que los problemas venían por temas económicos. El detenido atornilló los accesos para impedir que nadie pudiese entrar o salir y roció de gasolina el suelo para prender fuego con ambos dentro», añaden los agentes actuantes. «Nos llamó el hijo, que pudo salir del interior por un agujero en la parte trasera. Por esa entrada que el hombre desconocía entramos nosotros, nos abalanzamos sobre él y procedimos a inmovilizarlo».

«El padre mostró signos de ansiedad y de nerviosismo en el momento en el que nos vio entrar. Tenía un mechero en la mano, estaba muy alterado y con la mirada ida». Ante esta situación, nuestra forma de proceder es la de intentar mediar con él. Más allá de bloquearle, lo que se intenta es hablar y que por su propia voluntad cese en sus acciones para luego quitarle el mechero», añadieron los agentes.

«Por el momento, no han trascendido los motivos que han llevado a que el hombre actuase de esta manera, pero según las declaraciones de los implicados, se intuyen problemas familiares relacionados por una herencia. No hay confirmación porque falta información, pero parece ser que había discusiones familiares», apuntan los investigadores. Por último, los policías han querido recalcar la labor de los que participaron en la operación y resaltar la importancia de la preparación que reciben. «Destacar el papel que realizaron los indicativos. No es una situación fácil y estamos preparados para sacarlo adelante», concluyen.