El cantante Miquel Roldán: "Nunca he acosado a nadie"

El cantante y profesor Miquel Roldán niega haber acosado a un exalumno en 2021: «Nunca he acosado a nadie», asegura. El músico, para quien la Fiscalía y la abogacía de la Comunidad Autónoma reclaman un año de cárcel por acoso, será juzgado próximamente en Palma por unos hechos que rechaza tajantemente.



«Durante la época en la que fuimos amigos no es cierto que él se sintiera incómodo con el trato que teníamos, nunca hubo ningún tipo de malentendido con él en ese sentido», cuenta el músico, que desapareció de forma voluntaria la pasada Nochebuena durante cuatro días tras publicar un videoclip en Facebook en el que aparecía el denunciante.



Las acusaciones sostienen en su escrito que el hombre había sido profesor del entonces menor en un instituto y a finales de 2020 comenzaron a jugar partidos de pádel en Marratxí. El adolescente decidió romper la relación de amistad con el docente al no sentirse cómodo por la confianza que cogió con él y la diferencia de edad.



Roldán asegura que el joven reconoció posteriormente que «sus inseguridades surgieron a raíz de los comentarios que algunas personas de su entorno le hicieron sobre mí, insinuándole cosas muy graves que le llevaron a verme de otra manera y a sentirse incómodo. Fue entonces cuando decidió dejar de relacionarse conmigo sin darme ninguna explicación».



El cantante admite que trató de hablar con el adolescente para entender a qué se debía ese cambio de actitud tan radical «sin que hubiese ocurrido nada» pero, afirma, «es falso que lo hiciera de forma insistente». Roldán comenta que dentro del procedimiento judicial «han hablado de llamadas, mensajes y situaciones que nunca sucedieron».



La Fiscalía y la abogacía de la Comunidad Autónoma señalan que intentó ponerse en contacto con la víctima enviándole mensajes por WhatsApp y redes sociales y que acudía a los torneos de pádel en los que participaba el menor e intentaba concertar partidos con él a través de una aplicación.



El joven, según las acusaciones, lo bloqueó en todas las redes, pero el músico llegó a presentarse en casa de su padre y en el instituto para que le explicara por qué no quería relacionarse ya con él. Estos hechos provocaron una situación de angustia en la víctima, que en la actualidad es mayor de edad. El Ministerio Público reclama a Miquel Roldán que indemnice al joven con 600 euros y la abogacía de la Comunidad Autónoma reclama 6.000.



-¿Por qué cree que le ha denunciado?



-Supongo que no sabía muy bien cómo explicarme que la decisión de dejar de relacionarse conmigo tenía que ver con terceras personas y no con algo malo que hubiese ocurrido entre nosotros. Denunciarme fue su forma de quitarse ese 'marrón' de encima.



La Abogacía de la Comunidad Autónoma propone como prueba en el juicio por acoso un tema de Miquel Roldán que se titula Mejor decirlo en forma de canción y que relaciona con el denunciante.



No recuerdo cuáles eran mis principios, sólo sé que cada vez me gustas más

(...)

Yo cuento con más de 30 primaveras. Tú, en cambio, estás hecho un chaval.

(...)

Tú debes terminar con tus estudios. Yo, en cambio, ya pienso en ser papá.



El músico dice que esta canción no tiene nada que ver con el joven que le denunció. «La escribí tres años antes de que nos hiciéramos amigos y el disco en el que está incluida empezó a grabarse más de un año antes de su publicación».