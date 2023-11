La Fiscalía pide un año de cárcel para Miquel Roldán por acosar a un alumno

El cantante Miquel Roldán, que desapareció de forma voluntaria la pasada Nochebuena, está acusado de acosar a un alumno. La Fiscalía reclama una condena de un año de cárcel para el músico, que será juzgado próximamente en Palma, y que indemnice a la víctima con 600 euros por los daños morales. La Abogacía de la Comunidad Autónoma, por su parte, solicita una condena de un año y medio de prisión y aporta como prueba del acoso un tema de Roldán: Mejor decirlo en forma de canción. El músico, según el escrito del Ministerio Público, había sido profesor del menor en un instituto y a finales de 2020 comenzaron a jugar partidos de padel en Marratxí. El adolescente decidió dejar de mantener la relación de amistad con el docente al no sentirse cómodo por la confianza que cogió con él y la diferencia de edad.

El cantante, según la acusación pública, intentó ponerse en contacto con la víctima enviándole mensajes por WhatsApp y redes sociales. Roldán acudía a los torneos de pádel en los que participaba el menor e intentaba concertar partidos con él a través de una aplicación. El joven lo bloqueó en todas las redes, pero el músico se llegó a presentar en casa de su padre y en su instituto para que le explicara por qué no quería relacionarse ya con él. Estos hechos provocaron una situación de angustia en la víctima, que ya es mayor de edad. El 17 de diciembre de 2021, el juzgado de Instrucción número 11 de Palma prohibió a Roldán aproximarse o comunicarse con el menor.

Miquel Roldán trabaja en la actualidad en un colegio público del centro de Palma a pesar de que informes internos del Govern instaban a que no se le facilitara la plaza. El músico publicó en su Facebook la pasada Nochebuena el videoclip de la canción Aún me acuerdo de ti, en el que se lanza a las vías del tren, y desapareció de manera voluntaria. «Mi última canción», escribió.

Su madre comentó en la red social que su hijo había dejado una carta de despedida y pedía ayuda urgente para localizarlo. Las horas pasaban y nadie tenía noticias del cantante. Roldán, cuatro días después, dio señales de vida desde una finca a las afueras de Manacor y pidió disculpas a través de la página web de su grupo en la que aclaró que la canción le parecía «perfecta» para dejar la música.

«Que la última canción de un músico termine con el suicidio del propio músico... a nivel metafórico me parece brutal», escribió Roldán. En la publicación en su web, bajo el título ¿Por qué?, explicó que la carta que dejó no era una despedida. La desaparición de Roldán se hizo viral. «La noticia corrió como la pólvora y en apenas unas horas media Mallorca estaba buscando un cadáver. Eso no se parecía en nada al juego de detectives que yo había diseñado, y no tenía ninguna gracia».

El cantante alude a su obsesión por el menor en una letra

«No recuerdo cuáles eran mis principios, sólo sé que cada vez me gustas más». La Abogacía de la Comunidad Autónoma relaciona la letra del tema de Roldán Mejor decirlo en forma de canción con el menor. «El acusado alude claramente a los hechos denunciados», indica en su escrito. El músico, en la canción, dice: «Tú debes terminar con tus estudios. Yo, en cambio, ya pienso en ser papá».