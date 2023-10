Piden un año de cárcel a un hombre por acosar a una abogada de Palma

La Fiscalía solicita un año de prisión para un hombre, senegalés de 40 años, por un delito de acoso a una abogada de Palma durante los primeros meses de 2018. El encausado envió decenas de mensajes de texto y audios, además de llamarla en numerosas ocasiones, a pesar de que la letrada le insistió de que la comunicación entre ambos debía cesar.

Además de la pena privativa de libertad, la acusación pública también solicita que el procesado indemnice a la perjudicada en 1.000 euros por los daños morales ocasionados. A la vista previa fijada para la jornada de este martes, el acusado no se presentó.

Los hechos, según el relato del Ministerio Fiscal, se remontan al 23 de febrero. El procesado obtuvo la dirección del despacho y el teléfono de la abogada, ya que le asistió en dependencias policiales. A partir de ese día le envió numerosos mensajes personales a través de WhatsApp, tanto por escrito como por audio. Asimismo también le llamó en varias ocasiones, sin que ella contestara.

Esa misma jornada le escribió un mensaje en el que le proponía quedar y que si quería «love». Días más tarde le insistió con el mismo tema y la mujer, que no contestó en la primera ocasión, le dijo en la segunda que no le escribiera más. «No tengo ninguna novedad del expediente de expulsión y no tengo nada que hablar con usted. Le informo de que ya no soy su abogada. Llame al Colegio de Abogados y le dirán quién es su nuevo abogado. No me moleste más», le dijo. A pesar de ello, el procesado se volvió a poner en contacto con ella «no estoy hablando de abogados estoy hablando de love». En abril de ese año, y tras interponer denuncia la letrada, se dictó orden de alejamiento de 500 metros y prohibición de comunicación del procesado respecto a la mujer.