Los delincuentes se las saben todas e intentan ir siempre un paso por delante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ese motivo, una de las funciones prioritarias del ‘Equipo Pegaso’, conocido popularmente como la ‘policía del aire’ es la de velar por la seguridad de las personas y evitar que se cometan actos delictivos.

Desde hace meses, una de las tareas encomendadas a dicha unidad es la vigilancia y control del espacio aéreo del centro penitenciario de Palma. Su principal misión es la de evitar que los presos reciban paquetes de droga, móviles u otros objetos prohibidos desde el exterior. «En otras cárceles de la Península han existido casos en los que los reos comunicaban a familiares o amigos los horarios en los que iban a estar en el patio o en zonas comunes para que desde fuera con la ayuda de una pequeña aeronave les hicieran llegar las sustancias prohibidas. Afortunadamente, y gracias a los controles que se realizamos aquí, no tenemos constancia de entrada de droga en prisión por vía aérea», apunta Enrique Monter, jefe del ‘Equipo Pegaso’ de Balears.

Los integrantes de este equipo policial de la Benemérita son los encargados de realizar controles exhaustivos y rastreos de aeronaves no tripuladas no autorizadas por todo el perímetro carcelario. Disponen de dispositivos avanzados que permiten localizar la posición exacta del piloto del dron, abatirlo y proceder a sancionarlo o detenerlo si fuera necesario. La picaresca delictiva no solo se centra en intentar introducir droga en prisión. Las patrullas de seguridad de Calvià y Andratx detectaron hace unos días a varios drones volando por la costa. Los jóvenes delincuentes estaban rastreando el litoral en búsqueda de fardos de droga. A través de sus pequeños drones tenían una visión muy amplia del mar y así, posteriormente, podían hacerse con la droga. El ‘Equipo Pegaso’ se desplazó hasta el lugar y a través de su dispositivo de rastreo consiguió localizar a los infractores y eliminar la presencias de aeronaves en la zona. Su colaboración fue determinante a la hora de proceder a la localización de sospechosos que, con posterioridad, acabaron detenidos.

Estos equipos Pegaso desarrollan funciones relacionadas con la aviación general, ejerciendo un mayor control sobre instalaciones como aeródromos, campos de vuelo, helipuertos y pistas de emergencia complementando la labor del Cuerpo en los aeropuertos españoles.

Un equipo de Ultima Hora acompañó el jueves a la unidad en la realización de una inspección en el aeródromo de Binissalem. La misma se saldó con resultado positivo. «Nuestro trabajo consiste en revisar la documentación, evitar la entrada de sustancias prohibidas vía aérea y mantener una buena colaboración con los responsables de los aeródromos y sus asociados para ayudarnos a detectar posibles infracciones», concluye Monter.