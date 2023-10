Dos años de cárcel para un joven por publicar en internet una foto desnuda de una amiga

Un juzgado de lo Penal de Palma ha condenado a un joven a dos años de prisión tras reconocer que publicó en internet una foto desnuda de una amiga en enero de 2022. El procesado, que se declaró culpable de un delito de revelación de secretos, tendrá que indemnizar a la chica, que fue asistido por el abogado Julio Romero, en 3.000 euros, de los que 2.000 fueron abonados antes de la celebración de la vista y esto le sirvió como atenuante.

El encausado, de 24 años, obtuvo del ordenador personal de la perjudicada, tras acudir a la vivienda de esta, una foto de ella completamente desnuda. El chico se la envió a su computadora y quedó almacenada. Durante los primeros días del mes de enero del pasado año, el joven publicó la fotografía de su amiga en la página de contactos eróticos Destacamos.com, aportando el teléfono móvil de la perjudicada así como un texto en el que se podía leer que quería divertirse totalmente gratis. La joven, tras darse cuenta de lo ocurrido, denunció los hechos ante la Policía Nacional, que comenzó la investigación. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta el ahora condenado, que resultó ser amigo de la víctima.

La defensa del procesado solicitó la suspensión de la pena de prisión y tanto la Fiscalía como la acusación particular no se opusieron. Para evitar pisar el centro penitenciario no deberá delinquir en los próximos tres años y tendrá que abonar en dicho plazo los 1.000 euros restantes de la responsabilidad civil.