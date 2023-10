La búsqueda de Álvaro Prieto, el joven cordobés desaparecido en el entorno de la estación de Santa Justa de Sevilla, continúa sin que se tenga ninguna pista de su paradero después de más de 72 horas desde que se le viera por última vez. Su madre, Julia López, ha concedido una entrevista a Onda Cero Córdoba en la que asegura que barajan dos hipótesis en la desaparición de su hijo: que alguien lo secuestrara o que haya sido atropellado.

La madre piensa que su hijo no ha desaparecido por voluntad propia y que, tras perder el tren de las 07,20 que tendría que haber cogido el 12 de octubre en Santa Justa con destino a Córdoba, el joven de 18 años habría intentado llegar a su casa de cualquier forma. Sin embargo, el joven no llevaba dinero en efectivo y tenía su teléfono móvil --su único método de pago-- sin batería. «Se encuentra impotente, que no puede ni llamar ni comprarse un billete. Por eso yo miraba en la cuenta si había comprado otro billete. Entonces, le dice a la azafata lo que le pasa, pero pasan de él. A partir de aquí, tengo que buscarme la manera de irme para Córdoba», comenta la madre, intentando adivinar los pensamientos de su hijo en ese momento.

También intuye que su hijo «andando no se iba a venir» y entonces podría haber pensado en un coche. «Un coche se para y una de dos: o se le ha llevado el coche y le han hecho de todo o caminando por ahí, le atropella un coche», plantea. La Policía Nacional no cesa en la búsqueda de Álvaro Prieto desde que su familia interpusiera una denuncia el pasado jueves 12 de octubre después de que el joven perdiera un tren en Sevilla de vuelta a su casa, en Córdoba capital, y no se supiera más de él. El joven, que vestía en el momento en el que se pierde su rastro una camisa verde y un pantalón beige, había pasado el miércoles en Sevilla en casa de un amigo.

A las 7,20 horas del jueves tendría que haber cogido el tren en Santa Justa con destino a Córdoba. Este tren lo perdió e intentó montarse --sin billete-- en otro con destino a Barcelona pero con parada en la capital cordobesa. Fue bajado de ese tren al ser interceptado y a partir de las 9,00 horas del jueves se pierde todo rastro de Álvaro Prieto. La imagen y los datos del joven están siendo difundidos por SOS Desaparecidos Andalucía. El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, explicó que efectivos de los servicios de seguridad de la estación de Santa Justa «detectaron» que el joven intentaba acceder a este otro tren para el cual no tenía billete, invitándole a «desistir de esa actitud», tras lo cual el muchacho «abandonó» la estación. La «última imagen» captada por videocámaras de él, según ha detallado, corresponde con su salida de la estación hacia la avenida de Kansas City, que como ha recordado corresponde a la salida por autovía desde Sevilla a Córdoba.

En cualquier caso, Pedro Fernández ha manifestado que la Policía Nacional tiene «activada toda la investigación» y está «recabando testigos y visionando cámaras» para averiguar el paradero de Álvaro Prieto, con el deseo de que sea localizado «perfectamente bien» y la premisa de que «no se descarta ninguna hipótesis». La Policía Local de Sevilla también se ha sumado a la búsqueda del joven y ha pedido, a través de las redes sociales, la colaboración ciudadana. En su mensaje describen al Álvaro como un chico de 1,8 metros de altura, con el ruego de contactar con los números 091, 092 o 112 en caso de contar con alguna información sobre su paradero.

EL CÓRDOBA CF NO CESA EN SU EMPEÑO POR ENCONTRAR AL JOVEN

Álvaro Prieto es jugador juvenil del Córdoba FC, club que ha difundido a través de sus redes sociales imágenes del joven desaparecido pidiendo difusión para ayudar a encontrarlo. Además, todos los equipos de la cantera del club han hecho este fin de semana un llamamiento para la vuelta de Prieto, con pancartas en las que se podía leer «Álvaro, vuelve pronto». El entrenador del primer equipo del Córdoba CF, Iván Ania, ya manifestó los buenos deseos de toda la entidad blanquiverde de que la desaparición del jugador «se quede en un susto, transmitiendo desde el club, desde el cuerpo técnico y desde la plantilla, todo nuestro apoyo a la familia de Álvaro Prieto». Asimismo, el partido del juvenil del Córdoba ante el Calavera previsto para este domingo ha quedado aplazado, así como los entrenamientos de esta semana.