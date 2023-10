La carta de una madre tras el atropello mortal de su hijo en Palma: «El sistema judicial español nos ha decepcionado»

El 10 de junio de 2020, Alan Taylor, de 39 años, se encontraba en un paso de peatones de la Avenida Argentina de Palma cuando fue atropellado por un coche. Cuatro días después falleció. El conductor, que dio positivo en alcohol, fue absuelto. La sentencia fue recurrida a la Audiencia Provincial de Palma que a principios de este mes ha confirmado la sentencia que absolvió al joven que circulaba ebrio. Jean, la madre de Alan, conoció esta última noticia a través del Majorca Daily Bulletin. Enfadada y frustrada, envió una carta al periódico. Esta es su historia:

Mi hijo Alan se mudó a Palma en 2019 para continuar su carrera en una gran empresa de viajes en la que había trabajado durante trece años. Se instaló en un nuevo apartamento semanas antes del confinamiento en España. En junio se produjeron cambios en las restricciones: se permitía volver a viajar a nivel nacional. Así que Alan salió esa noche, el 10 de junio de 2020, para discutir la planificación futura con uno de sus colegas. Cenó un curry y tomó unas cervezas. Lo sé porque hablé con él a las 22:00 horas. Salió del bar y caminó a casa. Lamentablemente, fue entonces cuando ocurrió el accidente en el cruce: a las 22.30 horas.

Nunca recuperó la conciencia. Su compañero de piso no se enteró hasta el día siguiente. Llamó al hospital y descubrió que mi hijo estaba allí, en Son Espases. Fueron y les dijeron que mi hijo estaba con respiración asistida y que no había recuperado el conocimiento después del impacto. Tenía una hemorragia cerebral grave y las cosas no pintaban bien. Se informó al Consulado Británico y los amigos de mi hijo pidieron llamarnos a nosotros, a sus padres, para darnos la noticia. Vaya, mi vida nunca volverá a ser la misma.

El viaje a Mallorca fue muy complicado. El Reino Unido todavía está encerrado y mi marido, que padecía problemas de salud, estaba aislado. Tardamos unas 27 horas, con un permiso especial del Ministerio de Asuntos Exteriores. Escocia, Londres, Madrid y Mallorca. Nos recibieron sus amigos y nos llevaron al hospital para ver a nuestro hijo y hablar con los médicos. Nos explicaron que debido al fuerte impacto con el vehículo, mi hijo había sufrido una lesión grave en la cabeza que le había provocado una hemorragia cerebral. Lo habían probado y clínicamente estaba en muerte cerebral. Lo mantenían vivo conectado a la máquina. Luego tuvimos la difícil tarea de ver a nuestro hijo y decidir apagar la máquina. Pero antes de hacer eso, nuestro hijo siempre llevaba una tarjeta de donante y decía que si alguna vez pasaba algo le gustaría donar sus órganos.

Su papá John y yo tomamos esa decisión tan difícil de llevar a cabo sus deseos. Como no tenía otras lesiones ni motivos por los que no podía ser donante, se dispuso hacerlo al día siguiente una vez que los médicos de trasplantes fueron alertados. Pudimos despedirnos de mi hijo el sábado 13 de junio. Terminaron la cirugía de trasplante a las 00.20 horas del día 14, hora oficial de la muerte. Salvó seis vidas con sus órganos y prolongó muchas más con otros tejidos, etc. El equipo de trasplante nos envió una carta para agradecernos.

Visitamos a la policía que había asistido al accidente. Fueron muy serviciales y nos aconsejaron que designáramos a un abogado lo antes posible para presentar cargos contra el conductor y preparar un caso, lo cual hicimos con un abogado de habla inglesa en Palma.

Incineramos a nuestro hijo en Palma el 19 de junio después de que el equipo forense examinara y liberara su cuerpo. Sus amigos y colegas tuvieron la oportunidad de despedirse, ya que eran su familia. Lamentablemente, su hermano mayor Graham y su familia en casa no pudieron.

Doble tragedia

Mi esposo John empeoró mucho su salud debido al trauma y el viaje que tuvimos que soportar. No pudo volar a casa el día 23 de junio después de recoger las cenizas de nuestro hijo. Fue hospitalizado el día 25 con una doble neumonía, y días después su cuerpo entró en shock. Los médicos españoles hicieron maravillas con él. Durante tres semanas estuvo en cuidados intensivos y finalmente mi esposo regresó a casa en una ambulancia aérea especial.

No pude ver a mi marido debido a las restricciones que había en Escocia. Los médicos hablaron conmigo y me dijeron que no se podía hacer nada más por John. Lamentablemente, mi hijo y yo tuvimos la difícil decisión de apagar la máquina. Mi marido falleció. Fue una doble tragedia en muy poco tiempo.

Me entristece que después de gastar casi 10.000 libras esterlinas en la lucha por la justicia, el sistema judicial español me haya decepcionado enormemente. Si hubiera pensado por un segundo que Alan había tenido la culpa, nunca habría seguido con el caso. Pero después de los consejos de la policía, los informes del hospital, etc. pensamos que teníamos la razón. Después de todo, el conductor excedió el doble del límite de consumo de alcohol y excedió el exceso de velocidad. No debería haber conducido a gran velocidad en un cruce grande y concurrido. He visitado ese lugar exacto tantas veces y no puedo entender por qué ha sido absuelto, no una sino dos veces.

Mi hijo era un tipo muy despreocupado y querido. Disfrutaba la vida y tenía mucho que vivir, pero lamentablemente ese tipo destrozó nuestras vidas y las de los amigos de mi hijo.