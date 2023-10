El joven acusado de violar a su prima menor de edad en Palma niega los hechos: «Ha sido otro chico»

El joven acusado de violar siete veces a su prima menor de edad en Palma ha negado los hechos este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia. El enjuiciado, de origen ecuatoriano, ha asegurado ante el tribunal de la Sección Primera que nunca le pidió fotografías íntimas.

-¿Por qué cree que ha denunciado y ha contado todo esto?- ha preguntado la fiscal.

-Me denuncia falsamente, ella subía chicos a casa a escondidas de la madre. Siento que ha sido otro chico el que le ha hecho todo esto, pero ella me acusa a mí. No tiene sentido que me denuncie falsamente a mí.

La declaración de la víctima, al ser menor de edad, se ha llevado a cabo a puerta cerrada.

Los hechos habrían tenido lugar el mes de julio de 2021 en una vivienda. El acusado, según el relato de la Fiscalía, aprovechó que residía en el domicilio de los padres de su prima de 13 años para violarla en, al menos, siete ocasiones. El hombre le amenazaba en caso de negarse, lo que ocasionó un profundo temor en la adolescente a la que sometió a distintos tocamientos por todo el cuerpo. El procesado, indica el Ministerio Público en su escrito, la obligaba a posar en ropa interior mientras le hacía fotografías. También le pedía que se hiciera fotos sin ropa y se las enviara. El 24 de noviembre de ese año creó una cuenta falsa en Instagram y envió las imágenes de su prima a uno de los hermanos de la menor e instantes después eliminó el perfil. A consecuencia de estos hechos, la perjudicada ha sufrido una elevada ansiedad y angustia que le dificulta las relaciones sociales. El 12 de enero de 2022, un juzgado de Instrucción de Palma prohibió al hombre aproximarse a una distancia inferior a 500 metros de su prima, así como a comunicarse con ella. La Fiscalía solicita 103 años de prisión para el acusado por siete delitos de agresión sexual y uno de revelación de secretos y que indemnice a la víctima con 50.000 euros por el daño moral ocasionado.