Ascienden a 13 los fallecidos en el incendio en la discoteca de Murcia, llamada Fonda Milagro, ubicada en la zona de ocio y comercial de Las Atalayas. Inicialmente, se informó que los hechos habían tenido lugar en la Sala Teatre, pero la portavoz del citado establecimiento, María Dolores Abellán, ha aclarado que el fuego no se ha iniciado en su sala, sino que en la contigua y que ha sido en ese lugar donde se concentran las víctimas mortales.

Abellán ha explicado que en torno a las 6.00 horas recibieron una llamada de alerta de seguridad de un incendio en la sala contigua, 'La Fonda Milagros', para desalojar la sala. «El personal que estaba en ese momento trabajando se pone manos a la obra y desaloja la sala». Ha insistido en que, afortunadamente, «no nos consta que haya habido ninguna víctima en la Sala Teatre». No obstante, «hasta que no haya investigación policial y judicial del asunto no sabemos exactamente la causa del incendio«, aunque ha querido dejar claro que «no se ha originado en la Sala Teatre y no han habido víctimas» en este lugar.

El ayuntamiento y la Región de Murcia han declarado tres días de luto por la tragedia. El alcalde de Murcia, José Ballesta, que ha anunciado una comparecencia desde el lugar del suceso a las 12:30 horas, ha trasladado el pésame a los familiares y amigos de las víctimas en nombre de la corporación municipal, que ha suspendido toda la agenda de actos prevista para esta jornada. El vicepresidente murciano, José Ángel Antelo, también consejero de Interior, Seguridad y Ordenación del Territorio, se ha referido al incendio como una «catástrofe» y ha anunciado que su Gobierno hará todo lo que esté en su mano para atender a las victimas y esclarecer las causas del suceso.

El incendio se ha declarado sobre las 6 de la mañana de este domingo, según ha informado el 112. Bomberos del Ayuntamiento de Murcia y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia han trabajado en la extinción de las llamas, lo que ha obligado a cortar el tráfico en la carretera de Alicante y en los accesos de la zona comercial y de discotecas de Las Atalayas. La petición de un helicóptero contraincendios de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha sido anulada al disponer de suficientes medios terrestres para apagar el fuego en la zona, en la que preventivamente permanecen a la espera varias ambulancias y dotaciones policiales.

Una vez sofocadas las llamas han sido hallados hasta el momento los cuerpos sin vida de siete personas en la inspección del local, aunque antes del inicio de la búsqueda había 8 personas desaparecidas de un grupo de amigos que celebraba un cumpleaños. Se ha establecido una zona de información a familiares en el cercano palacio de los deportes, donde un equipo de psicólogos atiende a familiares de las víctimas.

El Palacio de los Deportes de Murcia, habilitado para ayudar a los afectados

El Palacio de los Deportes de Murcia ha sido habilitado para soporte psicológico y unidades especializadas tras confirmarse la tragedia en el incendio de la discoteca de la zona de ocio de Atalayas, en donde han fallecido hasta el momento once personas, ha explicado el alcalde de Murcia, José Ballesta. El presidente regional, Fernando López Miras, se mostraba «consternado» mientras seguía muy de cerca las noticias que llegaban del incendio.

Consternación

Los hechos han causado una enorme consternación en todo el país. El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha querido trasladar su apoyo a los familiares de las víctimas en el incendio de una discoteca en Murcia a través de su perfil en la red social 'X'. «Mi cariño y solidaridad con las víctimas y familiares del trágico incendio ocurrido esta madrugada en una discoteca de Murcia», ha destacado. También ha trasladado al presidente de Murcia «todo nuestro apoyo y colaboración», al tiempo que ha mostrado su agradecimiento «a los servicios de emergencias desplegados en el lugar por su trabajo».

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha también ha expresado su pesar. «Lamento mucho y quiero acompañar en su dolor a los familiares de las víctimas del incendio ocurrido esta madrugada en Murcia», ha escrito Feijóo en su cuenta personal de la red social X (antes Twitter), donde ha compartido a la vez el mensaje del presidente de la Región de Murcia.