Aborda ahora el episodio que relata Bartolomé Sbert, quien manifiesta que Blanco le amenazó: «Si no me das a Rodríguez y Gijón pasarás cinco meses en prisión». Ese episodio, Sbert lo situó en la policía y más tarde, dijo que se repitió en los calabozos de Via Alemania. Existe una contradicción con el momento en que se produjo en los tres días de arresto y Horrach dice que eso invalida esa acusación.