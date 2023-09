Aragón continúa con los indicios iniciales que manejaban los acusados en el 'caso ORA'. En primer lugar la declaración del testigo protegido: "Declaración que no viene corroborada por datos periféricos. Esto había que cogerlo con pies de plomo, no había que detener a nadie. Llegamos al informe del señor Blanco en octubre. El primer indicio que señala es el precio del contrato. En realidad el contrato anterior era de 31 millones, no de 18. Eso lo debía saber la investigación desde el primer momento porque la concejal había aportado esa documentación ya. Se veía desde el minuto uno en los documentos y en las actas de la junta de contratación".