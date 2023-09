Apuñalan al amigo de la canguro de su bebé en un piso de Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un ecuatoriano de mediana edad como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves por apuñalar a un joven en la pierna. Los hechos sucedieron el pasado 18 de junio, sobre las 02:50 horas, en un domicilio próximo a la calle General Riera de Palma. La víctima acudió a un domicilio donde se encontraba una amiga que hacía de canguro para unos familiares.

Cuando se encontraban en el domicilio, los padres del bebé regresaron y se extrañaron de la presencia en su casa del joven al que no conocían absolutamente de nada y le pidieron explicaciones. Por lo visto, sus argumentos no fueron muy convincentes y no satisficieron a los familiares. En ese momento, el grupo familiar comenzó a golpear al joven en la cara y otras partes del cuerpo.

En ese instante, el progenitor del bebé se dirigió a la cocina y cogió un cuchillo de carnicero que empuñó mientras le arrebataba el teléfono móvil. El atacante aumentó su agresividad y le asestó una puñalada en el costado de la víctima siendo el ataque frustrado por la misma al interponer su pierna en la trayectoria.

El cuchillo provocó una herida que requirió más de 30 puntos de sutura, afectando a planos profundos de desgarro de varios músculos. El joven pudo salir del domicilio pidiendo auxilio donde una chica le prestó su ayuda y llamó a la Policía Nacional y a una ambulancia. El Grupo de Homicidios se hizo cargo de la investigación logrando localizar al acusado y procediendo a su detención.