Los acusados de idear el asalto al anciano de Porreres niegan su vinculación

'Pep Merda' y Marcos no sabían de los planes de Fredy y su hermano de asaltar la casa del anciano de Porreres. La Fiscalía les acusa de estar detrás del plan y pide para cada uno de ellos sendas penas de cinco años de prisión. Ambos ya fueron condenados meses atrás por la Audiencia por participar en el primer robo a Pau Rigo. «A mí el señor Rigo no me debía nada, ni me había hecho nada mal. No preparamos ni facilitamos nada a Fredy y su hermano», ha explicado Pep.

La declaración de este, mucho más extensa que la del otro acusado, ha estado centrada en cargar la culpa a Fredy. El colombiano, según Pep, vendía marihuana y Marcos, que le compraba, le debía una importante cantidad de dinero y había recibido amenazas de muerte tanto él como su hijo. «Marcos era mi amigo desde hacía años y sabía que tenía problemas con él. Me pidió ayuda un día y era para llevar a Fredy al chalet de Pau. Pero yo no tenía ni idea del plan», ha remarcado una y otra vez el acusado. Cuestionado sobre si conocía el chalet de Rigo, Pep ha negado ese extremo. «Estuve una vez en la finca, pero fuera de la casa». Esto choca con la versión del autor del disparo mortal y de la mujer de este, que también ha declarado hoy. Ambos coinciden en afirmar que Pep estuvo varias veces en la casa y sabía dónde estaba la caja fuerte. Sobre el día del robo, 'Pep Merda', ha explicado que fueron con el coche hasta un camino a unos «3 o 4 kilómetros» y que durante le camino le dijo a Fredy que no le hicieran daño. Asimismo también ha dicho que el colombiano le tranquilizó al decirle que no iban a entrar en la casa «si había gente dentro». Tras dejar a los dos hermanos en la finca se marcharon de allí y unas horas después regresaron a recogerlos, pero algo salió mal. «Nos adelantó la Guardia Civil a 150 por horas con las sirenas puestas y ahí pensé que algo había pasado». Al recoger a Fredy se supo lo que había ocurrido. «Soltó que el viejo le había pegado un tiro a su hermano con una escopeta», ha subrayado. El otro acusado que ha declarado este martes ha reconocido haberle facilitado el material de asalto a Fredy, pero por el miedo que le tenía. «Le hubiese comprado una bomba si me lo hubiese pedido», ha dicho. También ha explicado su versión la exmujer de Pau Rigo, que el día de los hechos se encontraba en la casa. Esta ha reconocido que conocía a 'Pep Merda'. «Había estado varias veces en casa, pero no me gustaba que viniese». Sobre el momento del asalto ha dicho que Pau soltó «han vuelto», rememorando el primera robo de meses antes.